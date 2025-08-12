Währungen / BTAI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BTAI: BioXcel Therapeutics Inc
2.99 USD 0.02 (0.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTAI hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.97 bis zu einem Hoch von 3.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die BioXcel Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTAI News
- BioXcel Therapeutics erfüllt wieder NASDAQ-Anforderungen an Börsenwert
- BioXcel Therapeutics regains Nasdaq compliance after MVLS issue
- BioXcel Therapeutics: Mizuho verdoppelt Kursziel nach Studienerfolg, bleibt aber bei "Neutral"
- BioXcel Therapeutics stock price target raised to $4 by Mizuho on positive trial data
- BioXcel Drug Calms Agitation At Home For Schizophrenia, Bipolar Patients - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel meldet positive Wirksamkeitsdaten für die Behandlung von Agitation zu Hause
- BioXcel reports positive efficacy data for at-home agitation treatment
- BioXcel Therapeutics at H.C. Wainwright: Expanding IGALMI’s Reach
- BioXcel Seeks FDA Label Expansion For Schizophrenia Treatment - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel stock climbs after positive Phase 3 safety trial results
- BioXcel’s BXCL501 meets safety endpoint for at-home agitation treatment
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- BioXcel Stock Surges 19% In After-Hours Trading: What You Need To Know - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel to host investor call on SERENITY At-Home trial results
- BioXcel completes database lock for SERENITY At-Home trial
- BioXcel Therapeutics files prospectus supplement for $80 million ATM program
- BioXcel Therapeutics (BTAI) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel Therapeutics stock price target raised to $10 from $8 at H.C. Wainwright
- BioXcel receives FDA alignment for IGALMI at-home use submission
- BioXcel stock surges after positive FDA feedback on BXCL501 expansion
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BioXcel at Canaccord Genuity: Strategic Insights on Phase 3 Trials
Tagesspanne
2.97 3.12
Jahresspanne
1.17 12.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.01
- Eröffnung
- 3.00
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Tief
- 2.97
- Hoch
- 3.12
- Volumen
- 743
- Tagesänderung
- -0.66%
- Monatsänderung
- -24.87%
- 6-Monatsänderung
- 48.02%
- Jahresänderung
- -69.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K