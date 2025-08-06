Валюты / BTAI
BTAI: BioXcel Therapeutics Inc
2.99 USD 0.18 (5.68%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTAI за сегодня изменился на -5.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.97, а максимальная — 3.16.
Следите за динамикой BioXcel Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTAI
- Mizuho повышает целевую цену акций BioXcel Therapeutics до $4 на фоне положительных данных исследования
- BioXcel Therapeutics stock price target raised to $4 by Mizuho on positive trial data
- BioXcel Drug Calms Agitation At Home For Schizophrenia, Bipolar Patients - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel reports positive efficacy data for at-home agitation treatment
- BioXcel Therapeutics at H.C. Wainwright: Expanding IGALMI’s Reach
- BioXcel Seeks FDA Label Expansion For Schizophrenia Treatment - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel stock climbs after positive Phase 3 safety trial results
- BioXcel’s BXCL501 meets safety endpoint for at-home agitation treatment
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- BioXcel Stock Surges 19% In After-Hours Trading: What You Need To Know - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel to host investor call on SERENITY At-Home trial results
- BioXcel completes database lock for SERENITY At-Home trial
- BioXcel Therapeutics files prospectus supplement for $80 million ATM program
- BioXcel Therapeutics (BTAI) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel Therapeutics stock price target raised to $10 from $8 at H.C. Wainwright
- BioXcel receives FDA alignment for IGALMI at-home use submission
- BioXcel stock surges after positive FDA feedback on BXCL501 expansion
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BioXcel at Canaccord Genuity: Strategic Insights on Phase 3 Trials
- BioXcel Therapeutics (BTAI) Stock Is Extremely Volatile Today: What's Going On? - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
- BioXcel study shows dexmedetomidine reduces stress behaviors
Дневной диапазон
2.97 3.16
Годовой диапазон
1.17 12.16
- Предыдущее закрытие
- 3.17
- Open
- 3.16
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Low
- 2.97
- High
- 3.16
- Объем
- 1.674 K
- Дневное изменение
- -5.68%
- Месячное изменение
- -24.87%
- 6-месячное изменение
- 48.02%
- Годовое изменение
- -69.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.