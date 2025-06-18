Moedas / ATEC
ATEC: Alphatec Holdings Inc
15.11 USD 0.41 (2.79%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATEC para hoje mudou para 2.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.68 e o mais alto foi 15.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Alphatec Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATEC Notícias
Faixa diária
14.68 15.15
Faixa anual
4.88 16.70
- Fechamento anterior
- 14.70
- Open
- 14.70
- Bid
- 15.11
- Ask
- 15.41
- Low
- 14.68
- High
- 15.15
- Volume
- 776
- Mudança diária
- 2.79%
- Mudança mensal
- -4.06%
- Mudança de 6 meses
- 49.75%
- Mudança anual
- 170.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh