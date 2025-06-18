通貨 / ATEC
ATEC: Alphatec Holdings Inc
15.22 USD 0.52 (3.54%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATECの今日の為替レートは、3.54%変化しました。日中、通貨は1あたり14.68の安値と15.25の高値で取引されました。
Alphatec Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATEC News
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at 16.49 USD
- Alphatec at Wells Fargo Healthcare Conference: Strategic Growth and Innovation
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Gold Miners Top List Of Best Growth Stocks To Buy And Watch: See New Stocks Just Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at $16.02
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Why Is Carlsmed Stock Gaining Monday? - Carlsmed (NASDAQ:CARL)
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- NatWest Broke Out Tuesday And It's Still Climbing. Which Other Stocks Just Joined The IBD 50, Big Cap 20, Other Top Stock Lists?
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at 15.47 USD
- Alphatec (ATEC) Q2 Revenue Jumps 27%
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Crude Oil Down 2%; Amazon Shares Tumble After Q2 Results - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC)
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at 13.16 USD
- Earnings call transcript: Alphatec Q2 2025 beats EPS and revenue forecasts
- ATEC Q2 2025 slides show inflection to profitability with 29% surgical revenue growth
- Alphatec (ATEC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Alphatecs earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Alphatec - Continued Growth, Narrowing Losses (NASDAQ:ATEC)
- Alphatec stock price target maintained at $22.50 by TD Cowen
1日のレンジ
14.68 15.25
1年のレンジ
4.88 16.70
- 以前の終値
- 14.70
- 始値
- 14.70
- 買値
- 15.22
- 買値
- 15.52
- 安値
- 14.68
- 高値
- 15.25
- 出来高
- 3.637 K
- 1日の変化
- 3.54%
- 1ヶ月の変化
- -3.37%
- 6ヶ月の変化
- 50.84%
- 1年の変化
- 172.27%
