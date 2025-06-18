Währungen / ATEC
ATEC: Alphatec Holdings Inc
15.22 USD 0.52 (3.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATEC hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.68 bis zu einem Hoch von 15.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alphatec Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATEC News
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at 16.49 USD
- Alphatec at Wells Fargo Healthcare Conference: Strategic Growth and Innovation
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Gold Miners Top List Of Best Growth Stocks To Buy And Watch: See New Stocks Just Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at $16.02
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Why Is Carlsmed Stock Gaining Monday? - Carlsmed (NASDAQ:CARL)
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- NatWest Broke Out Tuesday And It's Still Climbing. Which Other Stocks Just Joined The IBD 50, Big Cap 20, Other Top Stock Lists?
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at 15.47 USD
- Alphatec (ATEC) Q2 Revenue Jumps 27%
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Crude Oil Down 2%; Amazon Shares Tumble After Q2 Results - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC)
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at 13.16 USD
- Earnings call transcript: Alphatec Q2 2025 beats EPS and revenue forecasts
- ATEC Q2 2025 slides show inflection to profitability with 29% surgical revenue growth
- Alphatec (ATEC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Alphatecs earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Alphatec - Continued Growth, Narrowing Losses (NASDAQ:ATEC)
- Alphatec stock price target maintained at $22.50 by TD Cowen
Tagesspanne
14.68 15.25
Jahresspanne
4.88 16.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.70
- Eröffnung
- 14.70
- Bid
- 15.22
- Ask
- 15.52
- Tief
- 14.68
- Hoch
- 15.25
- Volumen
- 3.637 K
- Tagesänderung
- 3.54%
- Monatsänderung
- -3.37%
- 6-Monatsänderung
- 50.84%
- Jahresänderung
- 172.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K