ATEC: Alphatec Holdings Inc

15.22 USD 0.52 (3.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATEC hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.68 bis zu einem Hoch von 15.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alphatec Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
14.68 15.25
Jahresspanne
4.88 16.70
Vorheriger Schlusskurs
14.70
Eröffnung
14.70
Bid
15.22
Ask
15.52
Tief
14.68
Hoch
15.25
Volumen
3.637 K
Tagesänderung
3.54%
Monatsänderung
-3.37%
6-Monatsänderung
50.84%
Jahresänderung
172.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
