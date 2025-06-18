Валюты / ATEC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATEC: Alphatec Holdings Inc
15.03 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATEC за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.74, а максимальная — 15.17.
Следите за динамикой Alphatec Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATEC
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at 16.49 USD
- Alphatec at Wells Fargo Healthcare Conference: Strategic Growth and Innovation
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Gold Miners Top List Of Best Growth Stocks To Buy And Watch: See New Stocks Just Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at $16.02
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Why Is Carlsmed Stock Gaining Monday? - Carlsmed (NASDAQ:CARL)
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- NatWest Broke Out Tuesday And It's Still Climbing. Which Other Stocks Just Joined The IBD 50, Big Cap 20, Other Top Stock Lists?
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at 15.47 USD
- Alphatec (ATEC) Q2 Revenue Jumps 27%
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Crude Oil Down 2%; Amazon Shares Tumble After Q2 Results - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC)
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Alphatec Holdings stock hits 52-week high at 13.16 USD
- Earnings call transcript: Alphatec Q2 2025 beats EPS and revenue forecasts
- ATEC Q2 2025 slides show inflection to profitability with 29% surgical revenue growth
- Alphatec (ATEC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Alphatecs earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Alphatec - Continued Growth, Narrowing Losses (NASDAQ:ATEC)
- Alphatec stock price target maintained at $22.50 by TD Cowen
Дневной диапазон
14.74 15.17
Годовой диапазон
4.88 16.70
- Предыдущее закрытие
- 15.05
- Open
- 14.90
- Bid
- 15.03
- Ask
- 15.33
- Low
- 14.74
- High
- 15.17
- Объем
- 2.277 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -4.57%
- 6-месячное изменение
- 48.96%
- Годовое изменение
- 168.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.