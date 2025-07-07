Moedas / AGEN
AGEN: Agenus Inc
4.58 USD 0.03 (0.66%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGEN para hoje mudou para 0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.48 e o mais alto foi 4.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Agenus Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGEN Notícias
- Transcrição da teleconferência de resultados: Agenus no 2º tri de 2025 foca em terapias contra o câncer
- Earnings call transcript: Agenus Q2 2025 focuses on cancer therapies
- Agenus stock gains as bot/bal granted compassionate use in France
- Agenus’ cancer immunotherapy combo gets French compassionate access
- Agenus to host virtual stakeholder briefing on cancer treatment
- Agenus: Cash Starved Pharma Counting On Bot/Bal Cancer Bounty (NASDAQ:AGEN)
- Agenus stock price target lowered to $23 by H.C. Wainwright on higher expenses
- Agenus (AGEN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agenus Posts 48% Q2 Revenue Miss
- Gilead Sciences (GILD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AnaptysBio, Inc. (ANAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Is CVS Health (CVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- VKTX Stock Down on Wider-Than-Expected Loss in Q2, Nil Sales
- AstraZeneca's AL Amyloidosis Drug Misses Goal in Late-Stage Studies
- MDGL Stock Soars 11% on New Patent Protecting Rezdiffra Dosing Rights
- AstraZeneca Meets All Key Goals in Phase III Hypertension Study
- Ultragenyx Pharmaceuticals Gets CRL for UX111 Gene Therapy for MPS IIIA
- Is Agenus (AGEN) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Agenus (AGEN) Surges 19.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Agenus stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after positive bot/bal data
- Agenus reports 42% two-year survival in colorectal cancer trial
Faixa diária
4.48 4.72
Faixa anual
1.38 7.34
- Fechamento anterior
- 4.55
- Open
- 4.60
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- Low
- 4.48
- High
- 4.72
- Volume
- 360
- Mudança diária
- 0.66%
- Mudança mensal
- 10.90%
- Mudança de 6 meses
- 201.32%
- Mudança anual
- -15.81%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh