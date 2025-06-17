Валюты / AGEN
AGEN: Agenus Inc
4.47 USD 0.02 (0.45%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGEN за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.41, а максимальная — 4.59.
Следите за динамикой Agenus Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AGEN
- Earnings call transcript: Agenus Q2 2025 focuses on cancer therapies
- Agenus stock gains as bot/bal granted compassionate use in France
- Agenus’ cancer immunotherapy combo gets French compassionate access
- Agenus to host virtual stakeholder briefing on cancer treatment
- Agenus: Cash Starved Pharma Counting On Bot/Bal Cancer Bounty (NASDAQ:AGEN)
- Agenus stock price target lowered to $23 by H.C. Wainwright on higher expenses
- Agenus (AGEN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agenus Posts 48% Q2 Revenue Miss
- Gilead Sciences (GILD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AnaptysBio, Inc. (ANAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Is CVS Health (CVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- VKTX Stock Down on Wider-Than-Expected Loss in Q2, Nil Sales
- AstraZeneca's AL Amyloidosis Drug Misses Goal in Late-Stage Studies
- MDGL Stock Soars 11% on New Patent Protecting Rezdiffra Dosing Rights
- AstraZeneca Meets All Key Goals in Phase III Hypertension Study
- Ultragenyx Pharmaceuticals Gets CRL for UX111 Gene Therapy for MPS IIIA
- Is Agenus (AGEN) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Agenus (AGEN) Surges 19.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Agenus stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after positive bot/bal data
- Agenus reports 42% two-year survival in colorectal cancer trial
- # Agenus and Noetik partner to develop AI-powered cancer treatment biomarkers
Дневной диапазон
4.41 4.59
Годовой диапазон
1.38 7.34
- Предыдущее закрытие
- 4.45
- Open
- 4.46
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.41
- High
- 4.59
- Объем
- 380
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 8.23%
- 6-месячное изменение
- 194.08%
- Годовое изменение
- -17.83%
