AGEN: Agenus Inc
4.42 USD 0.13 (2.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGEN hat sich für heute um -2.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.39 bis zu einem Hoch von 4.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Agenus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.39 4.60
Jahresspanne
1.38 7.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.55
- Eröffnung
- 4.58
- Bid
- 4.42
- Ask
- 4.72
- Tief
- 4.39
- Hoch
- 4.60
- Volumen
- 207
- Tagesänderung
- -2.86%
- Monatsänderung
- 7.02%
- 6-Monatsänderung
- 190.79%
- Jahresänderung
- -18.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K