KurseKategorien
Währungen / AGEN
Zurück zum Aktien

AGEN: Agenus Inc

4.42 USD 0.13 (2.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGEN hat sich für heute um -2.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.39 bis zu einem Hoch von 4.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Agenus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGEN News

Tagesspanne
4.39 4.60
Jahresspanne
1.38 7.34
Vorheriger Schlusskurs
4.55
Eröffnung
4.58
Bid
4.42
Ask
4.72
Tief
4.39
Hoch
4.60
Volumen
207
Tagesänderung
-2.86%
Monatsänderung
7.02%
6-Monatsänderung
190.79%
Jahresänderung
-18.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K