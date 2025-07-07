通貨 / AGEN
AGEN: Agenus Inc
4.55 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGENの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり4.48の安値と4.72の高値で取引されました。
Agenus Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGEN News
- アジェナス、2025年第2四半期は癌治療に注力
- Earnings call transcript: Agenus Q2 2025 focuses on cancer therapies
- Agenus stock gains as bot/bal granted compassionate use in France
- Agenus’ cancer immunotherapy combo gets French compassionate access
- Agenus to host virtual stakeholder briefing on cancer treatment
- Agenus: Cash Starved Pharma Counting On Bot/Bal Cancer Bounty (NASDAQ:AGEN)
- Agenus stock price target lowered to $23 by H.C. Wainwright on higher expenses
- Agenus (AGEN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agenus Posts 48% Q2 Revenue Miss
- Gilead Sciences (GILD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AnaptysBio, Inc. (ANAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Is CVS Health (CVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- VKTX Stock Down on Wider-Than-Expected Loss in Q2, Nil Sales
- AstraZeneca's AL Amyloidosis Drug Misses Goal in Late-Stage Studies
- MDGL Stock Soars 11% on New Patent Protecting Rezdiffra Dosing Rights
- AstraZeneca Meets All Key Goals in Phase III Hypertension Study
- Ultragenyx Pharmaceuticals Gets CRL for UX111 Gene Therapy for MPS IIIA
- Is Agenus (AGEN) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Agenus (AGEN) Surges 19.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Agenus stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after positive bot/bal data
- Agenus reports 42% two-year survival in colorectal cancer trial
1日のレンジ
4.48 4.72
1年のレンジ
1.38 7.34
- 以前の終値
- 4.55
- 始値
- 4.60
- 買値
- 4.55
- 買値
- 4.85
- 安値
- 4.48
- 高値
- 4.72
- 出来高
- 932
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 10.17%
- 6ヶ月の変化
- 199.34%
- 1年の変化
- -16.36%
