통화 / AGEN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AGEN: Agenus Inc
4.38 USD 0.17 (3.74%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGEN 환율이 오늘 -3.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.32이고 고가는 4.60이었습니다.
Agenus Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGEN News
- 아제너스(Agenus) 2025년 2분기 실적 발표: 암 치료제 집중
- Earnings call transcript: Agenus Q2 2025 focuses on cancer therapies
- Agenus stock gains as bot/bal granted compassionate use in France
- Agenus’ cancer immunotherapy combo gets French compassionate access
- Agenus to host virtual stakeholder briefing on cancer treatment
- Agenus: Cash Starved Pharma Counting On Bot/Bal Cancer Bounty (NASDAQ:AGEN)
- Agenus stock price target lowered to $23 by H.C. Wainwright on higher expenses
- Agenus (AGEN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agenus Posts 48% Q2 Revenue Miss
- Gilead Sciences (GILD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AnaptysBio, Inc. (ANAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Is CVS Health (CVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- VKTX Stock Down on Wider-Than-Expected Loss in Q2, Nil Sales
- AstraZeneca's AL Amyloidosis Drug Misses Goal in Late-Stage Studies
- MDGL Stock Soars 11% on New Patent Protecting Rezdiffra Dosing Rights
- AstraZeneca Meets All Key Goals in Phase III Hypertension Study
- Ultragenyx Pharmaceuticals Gets CRL for UX111 Gene Therapy for MPS IIIA
- Is Agenus (AGEN) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Agenus (AGEN) Surges 19.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Agenus stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after positive bot/bal data
- Agenus reports 42% two-year survival in colorectal cancer trial
일일 변동 비율
4.32 4.60
년간 변동
1.38 7.34
- 이전 종가
- 4.55
- 시가
- 4.58
- Bid
- 4.38
- Ask
- 4.68
- 저가
- 4.32
- 고가
- 4.60
- 볼륨
- 813
- 일일 변동
- -3.74%
- 월 변동
- 6.05%
- 6개월 변동
- 188.16%
- 년간 변동율
- -19.49%
20 9월, 토요일