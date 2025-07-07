货币 / AGEN
AGEN: Agenus Inc
4.54 USD 0.07 (1.57%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AGEN汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点4.45和高点4.68进行交易。
关注Agenus Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGEN新闻
- Agenus 2025年第二季度财报电话会议聚焦癌症疗法
- Earnings call transcript: Agenus Q2 2025 focuses on cancer therapies
- Agenus stock gains as bot/bal granted compassionate use in France
- Agenus’ cancer immunotherapy combo gets French compassionate access
- Agenus to host virtual stakeholder briefing on cancer treatment
- Agenus: Cash Starved Pharma Counting On Bot/Bal Cancer Bounty (NASDAQ:AGEN)
- Agenus stock price target lowered to $23 by H.C. Wainwright on higher expenses
- Agenus (AGEN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agenus Posts 48% Q2 Revenue Miss
- Gilead Sciences (GILD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AnaptysBio, Inc. (ANAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Is CVS Health (CVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- VKTX Stock Down on Wider-Than-Expected Loss in Q2, Nil Sales
- AstraZeneca's AL Amyloidosis Drug Misses Goal in Late-Stage Studies
- MDGL Stock Soars 11% on New Patent Protecting Rezdiffra Dosing Rights
- AstraZeneca Meets All Key Goals in Phase III Hypertension Study
- Ultragenyx Pharmaceuticals Gets CRL for UX111 Gene Therapy for MPS IIIA
- Is Agenus (AGEN) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Agenus (AGEN) Surges 19.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Agenus stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after positive bot/bal data
- Agenus reports 42% two-year survival in colorectal cancer trial
日范围
4.45 4.68
年范围
1.38 7.34
- 前一天收盘价
- 4.47
- 开盘价
- 4.45
- 卖价
- 4.54
- 买价
- 4.84
- 最低价
- 4.45
- 最高价
- 4.68
- 交易量
- 487
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- 9.93%
- 6个月变化
- 198.68%
- 年变化
- -16.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值