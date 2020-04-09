WS Result Panel Fast Trade HUD

WS Trade Result HUD é um utilitário leve e rápido que exibe, diretamente no gráfico, as informações mais importantes da sua operação: resultado atual, tamanho do lote/contrato e valores de TP/SL automaticamente convertidos em pontos.
É ideal para traders que desejam clareza e agilidade sem poluir o gráfico com painéis pesados.

Funciona em qualquer ativo do MetaTrader 5 — incluindo B3, Forex, Criptos, Índices e Ações — e atualiza em tempo real a cada novo tick.
O painel pode ser totalmente ajustado: canto da tela, espaçamento, fonte e cores.


