WS Brasil Index EA

WS B3 FiveYears 360 EA — Um robô brasileiro baseado em estatística real

Se o mercado brasileiro vive de política, o WS B3 FiveYears 360 EA vive de estatística pura.

Desenvolvido a partir de 5 anos de comportamento real do Mini-Índice (WIN), o EA foi estruturado para operar em condições onde estratégias tradicionais costumam perder eficiência:

— alta volatilidade
— ruído político
— interferência governamental
— ciclos de euforia e pânico

Sem depender de previsões, notícias ou tendências econômicas, o WS B3 FiveYears 360 EA utiliza um padrão recorrente de preço identificado em mais de 1.200 operações analisadas.

📈 Destaques do backtest (2020–2025)

(dados descritivos baseados no backtest, não representam resultados futuros)

✔ Operando sempre com o mesmo volume (contrato)

O backtest apresentou aproximadamente:
+360% sobre o capital exposto

✔ Usando aumento progressivo de contratos conforme o capital dobrava

(o famoso “compounding natural” — sem martingale e sem grid)

O resultado histórico ultrapassou:
+1000% no período analisado

Esse tipo de escalonamento é comum em testes de longo prazo porque simula um crescimento orgânico baseado no saldo.

✔ Características operacionais

  • Apenas 1 operação por dia

  • Entrada em horário controlado

  • Stop e alvo fixos

  • Não utiliza martingale

  • Não utiliza grid

  • Não mantém operações em prejuízo

  • Exposição reduzida no mercado diário

🇧🇷 Por que o Mini-Índice?

O Mini-Índice brasileiro é um dos ativos mais voláteis do mundo.
Essa volatilidade é complicada para estratégias tradicionais, mas abre espaço para padrões repetitivos que permanecem mesmo em cenários extremos.

O WS B3 FiveYears 360 EA foi projetado justamente para capturar esse comportamento recorrente que se manteve presente ao longo de:

  • pandemia

  • eleições

  • crises internacionais

  • períodos de forte instabilidade econômica

🔒 Segurança operacional

  • lógica simples e robusta

  • uso em contas pequenas possível

  • sem exposição prolongada

  • sem técnicas de risco elevado

  • totalmente baseado em regra objetiva

🌎 Para quem é o EA?

✔ Quem busca uma estratégia estatística simples e direta
✔ Quem quer exposição ao mercado brasileiro sem depender de notícias
✔ Quem prefere robôs com 1 operação/dia
✔ Quem valoriza backtests longos e consistentes


