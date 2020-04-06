WS Brasil Index EA

Se o mercado brasileiro vive de política, o WS B3 FiveYears 360 EA vive de estatística pura.

Desenvolvido a partir de 5 anos de comportamento real do Mini-Índice (WIN), o EA foi estruturado para operar em condições onde estratégias tradicionais costumam perder eficiência:

— alta volatilidade

— ruído político

— interferência governamental

— ciclos de euforia e pânico

Sem depender de previsões, notícias ou tendências econômicas, o WS B3 FiveYears 360 EA utiliza um padrão recorrente de preço identificado em mais de 1.200 operações analisadas.

📈 Destaques do backtest (2020–2025)

(dados descritivos baseados no backtest, não representam resultados futuros)

✔ Operando sempre com o mesmo volume (contrato)

O backtest apresentou aproximadamente:

+360% sobre o capital exposto

✔ Usando aumento progressivo de contratos conforme o capital dobrava

(o famoso “compounding natural” — sem martingale e sem grid)

O resultado histórico ultrapassou:

+1000% no período analisado

Esse tipo de escalonamento é comum em testes de longo prazo porque simula um crescimento orgânico baseado no saldo.

✔ Características operacionais

Apenas 1 operação por dia

Entrada em horário controlado

Stop e alvo fixos

Não utiliza martingale

Não utiliza grid

Não mantém operações em prejuízo

Exposição reduzida no mercado diário

🇧🇷 Por que o Mini-Índice?

O Mini-Índice brasileiro é um dos ativos mais voláteis do mundo.

Essa volatilidade é complicada para estratégias tradicionais, mas abre espaço para padrões repetitivos que permanecem mesmo em cenários extremos.

O WS B3 FiveYears 360 EA foi projetado justamente para capturar esse comportamento recorrente que se manteve presente ao longo de:

pandemia

eleições

crises internacionais

períodos de forte instabilidade econômica

🔒 Segurança operacional

lógica simples e robusta

uso em contas pequenas possível

sem exposição prolongada

sem técnicas de risco elevado

totalmente baseado em regra objetiva

🌎 Para quem é o EA?

✔ Quem busca uma estratégia estatística simples e direta

✔ Quem quer exposição ao mercado brasileiro sem depender de notícias

✔ Quem prefere robôs com 1 operação/dia

✔ Quem valoriza backtests longos e consistentes