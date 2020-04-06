WS Brasil Index EA
- Experts
- Wemerson Santana Brigido
- Versão: 1.2
- Atualizado: 8 dezembro 2025
- Ativações: 5
Se o mercado brasileiro vive de política, o WS B3 FiveYears 360 EA vive de estatística pura.
Desenvolvido a partir de 5 anos de comportamento real do Mini-Índice (WIN), o EA foi estruturado para operar em condições onde estratégias tradicionais costumam perder eficiência:
— alta volatilidade
— ruído político
— interferência governamental
— ciclos de euforia e pânico
Sem depender de previsões, notícias ou tendências econômicas, o WS B3 FiveYears 360 EA utiliza um padrão recorrente de preço identificado em mais de 1.200 operações analisadas.
📈 Destaques do backtest (2020–2025)
(dados descritivos baseados no backtest, não representam resultados futuros)
✔ Operando sempre com o mesmo volume (contrato)
O backtest apresentou aproximadamente:
+360% sobre o capital exposto
✔ Usando aumento progressivo de contratos conforme o capital dobrava
(o famoso “compounding natural” — sem martingale e sem grid)
O resultado histórico ultrapassou:
+1000% no período analisado
Esse tipo de escalonamento é comum em testes de longo prazo porque simula um crescimento orgânico baseado no saldo.
✔ Características operacionais
-
Apenas 1 operação por dia
-
Entrada em horário controlado
-
Stop e alvo fixos
-
Não utiliza martingale
-
Não utiliza grid
-
Não mantém operações em prejuízo
-
Exposição reduzida no mercado diário
🇧🇷 Por que o Mini-Índice?
O Mini-Índice brasileiro é um dos ativos mais voláteis do mundo.
Essa volatilidade é complicada para estratégias tradicionais, mas abre espaço para padrões repetitivos que permanecem mesmo em cenários extremos.
O WS B3 FiveYears 360 EA foi projetado justamente para capturar esse comportamento recorrente que se manteve presente ao longo de:
-
pandemia
-
eleições
-
crises internacionais
-
períodos de forte instabilidade econômica
🔒 Segurança operacional
-
lógica simples e robusta
-
uso em contas pequenas possível
-
sem exposição prolongada
-
sem técnicas de risco elevado
-
totalmente baseado em regra objetiva
🌎 Para quem é o EA?
✔ Quem busca uma estratégia estatística simples e direta
✔ Quem quer exposição ao mercado brasileiro sem depender de notícias
✔ Quem prefere robôs com 1 operação/dia
✔ Quem valoriza backtests longos e consistentes