Order Flow Pro

Order Flow Pro: Análise de Fluxo de Ordens e Footprint

Order Flow Pro é uma suíte de análise abrangente projetada para sintetizar métricas de Fluxo de Ordens de nível profissional usando dados de Tick padrão da corretora. Combina Gráficos Footprint, Perfil de Volume, CVD e VWAP em um único indicador otimizado.

Recursos Principais

  • Gráficos Footprint (Venda x Compra): Visualiza volumes de compradores e vendedores dentro de cada vela. Permite análise de absorção e exaustão.

  • Tick Delta & CVD (Delta de Volume Acumulado): Analisa a força da tendência e identifica divergências de CVD.

  • Perfil de Volume: Identifica automaticamente o Ponto de Controle (POC) e Áreas de Valor (VAH/VAL).

  • VWAP Institucional: Inclui Bandas de Desvio Padrão (±2σ).

  • Detecção de Desequilíbrio: Destaca desequilíbrios empilhados (stacked imbalances), indicando forte início de momentum.

  • Sistema de Alerta Avançado: Notificações Push e alertas de tela para Desequilíbrios, Picos de Delta e mudanças de sinal.

  • Totalmente Personalizável: Módulos como Delta, CVD, Footprint e VWAP podem ser ativados/desativados individualmente.

Especificações Técnicas

  • Fonte de Dados: Dados de Tick da Corretora.

  • Buffer: Suporta buffer de 10.000+ Ticks.

  • Reset: Opções de reinício Diário/Semanal/Mensal para CVD e VWAP.

Order Flow Standard (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161931


