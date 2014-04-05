Order Flow Pro
- Indicadores
- Kaan Caliskan
- Versão: 3.2
- Atualizado: 16 janeiro 2026
- Ativações: 10
Order Flow Pro: Análise de Fluxo de Ordens e Footprint
Order Flow Pro é uma suíte de análise abrangente projetada para sintetizar métricas de Fluxo de Ordens de nível profissional usando dados de Tick padrão da corretora. Combina Gráficos Footprint, Perfil de Volume, CVD e VWAP em um único indicador otimizado.
Recursos Principais
-
Gráficos Footprint (Venda x Compra): Visualiza volumes de compradores e vendedores dentro de cada vela. Permite análise de absorção e exaustão.
-
Tick Delta & CVD (Delta de Volume Acumulado): Analisa a força da tendência e identifica divergências de CVD.
-
Perfil de Volume: Identifica automaticamente o Ponto de Controle (POC) e Áreas de Valor (VAH/VAL).
-
VWAP Institucional: Inclui Bandas de Desvio Padrão (±2σ).
-
Detecção de Desequilíbrio: Destaca desequilíbrios empilhados (stacked imbalances), indicando forte início de momentum.
-
Sistema de Alerta Avançado: Notificações Push e alertas de tela para Desequilíbrios, Picos de Delta e mudanças de sinal.
-
Totalmente Personalizável: Módulos como Delta, CVD, Footprint e VWAP podem ser ativados/desativados individualmente.
Especificações Técnicas
-
Fonte de Dados: Dados de Tick da Corretora.
-
Buffer: Suporta buffer de 10.000+ Ticks.
-
Reset: Opções de reinício Diário/Semanal/Mensal para CVD e VWAP.
Order Flow Standard (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161931