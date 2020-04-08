Forex Signal Confidence

Este indicador foi projetado para que você não opere contra a tendência, a força do preço, te auxilia a ter mais confiança em suas entradas. Nota: O indicador pode ser usado em qualquer pares de moedas, não se preocupe se você não tem instalado todos os indicadores que ele usa vai ser contabilizado dos indicadores que você já tenha na plataforma.Com uma interface que muda de cor se for compra azul,venda vermelho e neutro







