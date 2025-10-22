SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GoldBaron EA MT5 High risk
Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 155 USD por mês
crescimento desde 2025 426%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
21 (65.62%)
Negociações com perda:
11 (34.38%)
Melhor negociação:
125.01 USD
Pior negociação:
-65.96 USD
Lucro bruto:
649.56 USD (65 392 pips)
Perda bruta:
-240.88 USD (24 085 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (257.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
257.13 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
20.42%
Depósito máximo carregado:
35.48%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
4.81
Negociações longas:
21 (65.63%)
Negociações curtas:
11 (34.38%)
Fator de lucro:
2.70
Valor esperado:
12.77 USD
Lucro médio:
30.93 USD
Perda média:
-21.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-70.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-70.70 USD (2)
Crescimento mensal:
50.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
84.93 USD (14.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.82% (39.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
79.92% (90.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 409
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +125.01 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +257.13 USD
Máxima perda consecutiva: -70.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
Aceleração extremo do depósito por um especialista: GoldBaron EA 

Uma grande drawdown no primeiro mês é uma inevitabilidade para um início espetacular. Há uma aceleração do depósito!!! Estamos investindo em outros lugares.

Começar com $100 é um grande risco. São necessários pelo menos $300 para um trabalho confortável.


  • Data de início: 2025.10.20
  • Depósito inicial: 95$
  • Objetivo: 1000% até março de 2026

O especialista gera seus sinais com base no indicador "AceTrend": https://www.mql5.com/en/market/product/139259

O segredo está no indicador! Um avanço tecnológico foi realizado que permite mostrar tais excelentes resultados.

Sem comentários
2025.12.31 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.