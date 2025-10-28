- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
105
Negociações com lucro:
96 (91.42%)
Negociações com perda:
9 (8.57%)
Melhor negociação:
3.80 USD
Pior negociação:
-0.31 USD
Lucro bruto:
122.51 USD (13 813 pips)
Perda bruta:
-1.91 USD (63 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (46.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.68 USD (35)
Índice de Sharpe:
1.52
Atividade de negociação:
14.97%
Depósito máximo carregado:
1.85%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
317.37
Negociações longas:
88 (83.81%)
Negociações curtas:
17 (16.19%)
Fator de lucro:
64.14
Valor esperado:
1.15 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-0.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.38 USD (2)
Crescimento mensal:
14.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.38 USD (0.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.03% (0.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.71% (100.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.80 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +46.68 USD
Máxima perda consecutiva: -0.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
4 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
100% Win rate Copytrading Signal – Exclusive for KXTL Community
This signal leverages a proprietary strategy for consistent wins on select pairs, blending trend-following with risk controls for long-term stability.
Access is free but requires KXTL RoboForex setup—without it, compatibility issues cause losses. Join for instructions and perks like 50% cashback and free VPS. Message us to start for free!
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
299 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
621
USD
USD
9
100%
105
91%
15%
64.14
1.15
USD
USD
19%
1:500