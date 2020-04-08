AW Heiken Ashi MT5

AW Heiken Ashi — Indicador inteligente de tendência e níveis de TP. Indicador avançado baseado no Heiken Ashi clássico, adaptado para traders, com maior flexibilidade e clareza. Ao contrário do indicador padrão, o AW Heiken Ashi ajuda a analisar a tendência, determinar metas de lucro e filtrar sinais falsos, proporcionando decisões de negociação mais seguras.

Guia de configuração e instruções - Aqui / Versão MT4 - Aqui

Vantagens do AW Heiken Ashi:

Funciona em qualquer ativo e período de tempo,

Altamente adaptável ao estilo do trader,

Cálculo dinâmico dos níveis de entrada e saída,

Interface amigável + carga mínima no terminal,

Adequado para uso como uma estratégia de negociação completa.

Possibilidades:

1) Visualização avançada de tendências: Cria velas Heiken Ashi coloridas de acordo com a direção da tendência atual - uma interpretação conveniente e visual da situação do mercado.

2) Níveis flexíveis de TakeProfit (TP1 e TP2): As metas visuais são registradas diretamente no gráfico, com a capacidade de ajustar a meta para cada meta.

3) Filtro personalizável por número de velas: Permite evitar sinais falsos e ruído de mercado. O trader controla em qual candle o sinal será exibido e quanto da tendência deve ser confirmado.

4) Seleção anti-aliasing (4 métodos): Aplique diferentes tipos e períodos de suavização para adaptar o indicador à sua estratégia e ao mercado.

5) Nunca repinta: Os sinais são formados no fechamento da vela e permanecem estáveis, o que é especialmente importante para negociações algorítmicas e manuais.

6) Sistema de notificação multinível: Receba sinais via Notificação Push, Email ou Alerta, notificações quando os sinais forem recebidos.

7) Otimização gráfica e de desempenho: O indicador pode ser exibido antes ou atrás das velas, habilitar/desabilitar elementos de texto e do painel, economizando recursos se necessário.

8) Personalização flexível do design visual: Cores, tamanhos e estilo de exibição de todos os elementos podem ser adaptados ao seu modelo de gráfico.

9) Painel interativo de análise multi-frame: Exibir a tendência atual em outros períodos de tempo de forma compacta ou completa é uma ferramenta poderosa para analisar o panorama geral do mercado.

Recomendações:



Em M5–M15, a entrada por sinal confirmado + filtragem de tendência em H1 funciona muito bem.

Para uma abordagem agressiva, você pode reduzir o número de filtros e usar o TP1 como alvo principal.

Para uma abordagem conservadora, aumente o período e use TP2 ou saia em um sinal de reversão.



