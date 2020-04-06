HFT Dominator MT4

HFT Dominator – Sistema de Execução de Mercado Ultra-Rápido Este Expert Advisor (EA) foi projetado para operações de mercado de alta velocidade e baixa latência. Ele executa entradas precisas dentro de spreads apertados, ideal para mercados rápidos como metais, índices e pares de forex, com controle de slippage otimizado. Promoção: Alugue o EA por 30 dias a $30 — oferta por tempo limitado. O sistema suporta múltiplos modos de gestão de dinheiro, timing de negociação adaptativo e lógica de trailing protetora para garantir o máximo controle sobre negociações de ritmo acelerado.

Visão Geral dos Parâmetros de Entrada (Input Overview)

  • Configurações Gerais (General Settings)

    • Magic Number – identificador exclusivo para as negociações do EA.

    • Slippage (Derrapagem) – desvio máximo de preço permitido durante a execução da ordem (em pontos).

  • Configurações de Tempo (Time Settings)

    • Start Hour / End Hour – define a janela de negociação no horário do servidor da corretora.

    • secs – atraso mínimo de tempo entre as operações de negociação (reduz o overtrading).

  • Gestão de Dinheiro (Money Management)

    • Lot Type – método para calcular o tamanho da posição:

      • Fixed_Lots – tamanho de lote constante

      • Pct_of_Balance – risco baseado no saldo da conta

      • Pct_of_Equity – risco baseado no patrimônio (equity) atual

    • Fixed Lot – tamanho de lote manual ao usar o modo Fixed

    • Risk Percent – percentual de risco aplicado para os modos de saldo, patrimônio ou margem

  • Configurações de Negociação (em Pontos) (Trade Settings (in Points))

    • Delta – mudança mínima de preço para acionar uma negociação

    • Max Distance – distância máxima permitida do preço atual antes da entrada

    • Stop – distância do stop-loss em pontos

    • Max Trailing – distância máxima do trailing stop

    • Max Spreadspread máximo permitido para abrir negociações

Este EA se concentra em velocidade, precisão e controle, sendo adequado para traders que procuram execução de alta frequência com risco e timing personalizáveis. Ele opera melhor em VPS de baixa latência ou servidores dedicados, especialmente durante sessões ativas, como Londres ou Nova York.


