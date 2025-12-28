As Transações Líquidas de Longo Prazo incluindo Swaps (TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps) são a soma das compras brutas de ativos americanos por estrangeiros residentes menos vendas brutas de ativos por residentes estrangeiros a cidadãos dos EUA. Estes dados são divulgados mensalmente pelo Departamento do Tesouro dos EUA como parte do Treasury International Capital (TIC).

O relatório reflete o movimento da maioria dos tipos de títulos: ativos do tesouro, ações corporativas e obrigações. O valor bruto de compras também inclui swaps.

No entanto, o relatório não pode ser considerado completo, uma vez que não reflete todo o movimento de ativos. Por exemplo, se os títulos dos EUA comprados por um residente estrangeiro forem guardados, numa conta pessoal, num terceiro país, eles não serão refletidos no relatório. Além disso, os estrangeiros podem reter dólares norte-americanos e outros ativos que não são contabilizados nos relatórios do TIC.

Apesar da ressalva acima, o relatório TIC desempenha um papel importante no cenário econômico das notícias, enquanto é monitorado de perto por investidores. O movimento de títulos de longo prazo entre estrangeiros e residentes dos EUA é um indicador econômico da participação estrangeira no mercado estadunidense e vice-versa.

À medida que cresce a demanda por instrumentos financeiros dos Estados Unidos, pode aumentar o valor do dólar, já que os investidores estrangeiros são forçados a comprar moeda estadunidense para sua adquisição. Além disso, esses dados podem afetar as taxas de juros. No entanto, este indicador tem o maior impacto nos mercados de ações.

