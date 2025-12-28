As Vendas de Casas Usadas - Mensal - (Existing Home Sales m/m) refletem a mudança no número de vendas de habitação - no mercado secundário - nos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo inclui apenas transações concluídas - no mercado secundário - com a venda de casas unifamiliares individuais, apartamentos em condomínios e cooperativas.

O relatório divulgado pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis (National Association of Realtors) apresenta, em sua versão detalhada, o número de unidades habitacionais vendidas - também em termos monetários - (em média por região geográfica). Os dados são divididos em quatro regiões geográficas dos Estados Unidos: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste. Realiza-se ajuste sazonal.

Um aspeto importante na avaliação relatório é o seguinte: como são consideradas apenas as transações concluídas, ele, na verdade, reflete as vendas feitas 6-8 semanas atrás (isto é, o tempo necessário para o registo de transações com imóveis nos Estados Unidos). Portanto, este critério também caracteriza as condições já existentes. Analistas apreciam este indicador por sua amostra ser grande (cobre todo o território do país) e por incluir não apenas casas individuais, mas também apartamentos, o que dá maior objetividade na avaliação do mercado imobiliário. O indicador caracteriza a força do mercado imobiliário, a demanda agregada. Adicionalmente, ele torna possível prever indiretamente a dinâmica das vendas de produtos relacionados, por exemplo, seguros habitacionais ou artigos de uso doméstico.

O crescimento deste parâmetro pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

Últimos valores: