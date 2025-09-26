Calendrier économique
Productivité du travail a/a au Royaume-Uni (United Kingdom Labour Productivity y/y)
|Moyen
|-0.8%
|
-2.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
-0.8%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La productivité du travail a/a traduit le rapport entre l’efficacité réelle du travail et le temps de travail passé. L’indicateur est calculé comme une variation du volume de marchandises ou de services produits par heure de travail au cours du trimestre donné par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Les données sont publiées par l’Office for National Statistics du Royaume-Uni sur la base d’une enquête auprès des ménages et des entreprises, ainsi que sur les données des comptes nationaux, à savoir les estimations de la valeur ajoutée brute. Compte tenu de la collecte de données sources requises, les chiffres de la productivité du travail sont publiés une semaine après la publication des comptes nationaux trimestriels. Les données sont publiées avec un délai d’environ trois mois après la période communiquée. La productivité du travail est calculée pour l’ensemble de l’économie et séparément par industrie.
La productivité du travail est un facteur important qui peut déterminer le potentiel de production de l’économie. Les pays ayant une forte croissance de la productivité du travail ont tendance à avoir des taux de croissance économique plus élevés parallèlement à une inflation plus faible.
En général, il est considéré comme la force motrice des changements à long terme du niveau de vie moyen. Par conséquent, une croissance plus élevée que prévu est considérée comme positive pour l’économie nationale et pourrait avoir un impact positif modéré à court terme sur les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deProductivité du travail a/a au Royaume-Uni (United Kingdom Labour Productivity y/y)l'indicateur macroéconomique
