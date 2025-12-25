Экономический календарь
Производительность труда в Великобритании г/г (United Kingdom Labour Productivity y/y)
|Средняя
|-0.8%
|
-2.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Производительность труда г/г (Labour Productivity y/y) демонстрирует взаимосвязь между реальной производительностью труда и рабочим временем, затраченным на ее достижение. Индикатор рассчитывается как изменение объема товаров или услуг, произведенных работником за час работы в отчетном квартале, по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
Данные публикуются Национальной статистической службой Великобритании на основе опросов домохозяйств и предприятий страны, а также с использованием данных из национальных счетов, а именно оценки валовой добавленной стоимости. С учетом необходимых исходных данных статистика производительности выходит примерно через неделю после выхода квартальных национальных счетов. При этом данные появляются с запозданием - примерно через три месяца после отчетного периода. Производительность рассчитывается для всей экономики в целом и отдельно по отраслям.
Производительность труда является важным фактором, определяющим производственный потенциал экономики. В странах с сильным ростом производительности труда, как правило, наблюдаются более высокие темпы роста экономика при более низкой инфляции.
Производительность важна, так как считается, что она является движущей силой долгосрочных изменений среднего уровня жизни. Поэтому рост значения выше ожидаемого считается благоприятным фактором для экономики и может иметь краткосрочное и умеренное по силе положительное воздействие на котировки фунта стерлинга.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производительность труда в Великобритании г/г (United Kingdom Labour Productivity y/y)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress