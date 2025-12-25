Производительность труда г/г (Labour Productivity y/y) демонстрирует взаимосвязь между реальной производительностью труда и рабочим временем, затраченным на ее достижение. Индикатор рассчитывается как изменение объема товаров или услуг, произведенных работником за час работы в отчетном квартале, по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

Данные публикуются Национальной статистической службой Великобритании на основе опросов домохозяйств и предприятий страны, а также с использованием данных из национальных счетов, а именно оценки валовой добавленной стоимости. С учетом необходимых исходных данных статистика производительности выходит примерно через неделю после выхода квартальных национальных счетов. При этом данные появляются с запозданием - примерно через три месяца после отчетного периода. Производительность рассчитывается для всей экономики в целом и отдельно по отраслям.

Производительность труда является важным фактором, определяющим производственный потенциал экономики. В странах с сильным ростом производительности труда, как правило, наблюдаются более высокие темпы роста экономика при более низкой инфляции.

Производительность важна, так как считается, что она является движущей силой долгосрочных изменений среднего уровня жизни. Поэтому рост значения выше ожидаемого считается благоприятным фактором для экономики и может иметь краткосрочное и умеренное по силе положительное воздействие на котировки фунта стерлинга.

График последних значений: