L’indice GfK de confiance des consommateurs est un indicateur de premier plan montrant la confiance des consommateurs dans le développement économique du Royaume-Uni. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès d’environ deux mille personnes interrogées. Une valeur plus élevée que prévu peut être considérée comme positive pour les cours de la livre, tandis que les valeurs inférieures sont généralement considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deGfK Royaume-Uni Confiance des consommateurs (GfK United Kingdom Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.