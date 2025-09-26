CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

GfK Royaume-Uni Confiance des consommateurs (GfK United Kingdom Consumer Confidence)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Gfk
Secteur
Consommateur
Bas N/D -16
-17
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice GfK de confiance des consommateurs est un indicateur de premier plan montrant la confiance des consommateurs dans le développement économique du Royaume-Uni. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès d’environ deux mille personnes interrogées. Une valeur plus élevée que prévu peut être considérée comme positive pour les cours de la livre, tandis que les valeurs inférieures sont généralement considérées comme négatives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deGfK Royaume-Uni Confiance des consommateurs (GfK United Kingdom Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
N/D
-16
-17
août 2025
-17
juil. 2025
N/D
-12
-18
juin 2025
-18
-20
-20
mai 2025
-20
-26
-23
avr. 2025
-23
-19
-19
mars 2025
-19
-17
-17
déc. 2024
-17
-13
-18
nov. 2024
-18
72
-21
oct. 2024
-21
75
-20
sept. 2024
-20
7
-13
août 2024
-13
182
-13
juil. 2024
-13
26
-14
juin 2024
-14
24
-17
mai 2024
-17
188
-19
avr. 2024
-19
-17
-21
mars 2024
-21
-17
-21
févr. 2024
-21
-29
-19
janv. 2024
-19
-17
-22
déc. 2023
-22
-27
-24
nov. 2023
-24
-26
-30
oct. 2023
-30
-23
-21
sept. 2023
-21
-28
-25
août 2023
-25
-27
-30
juil. 2023
-30
-26
-24
juin 2023
-24
-29
-27
mai 2023
-27
-33
-30
avr. 2023
-30
-37
-36
mars 2023
-36
-42
-38
févr. 2023
-38
-44
-45
janv. 2023
-45
-44
-42
déc. 2022
-42
-46
-44
nov. 2022
-44
-49
-47
oct. 2022
-47
-48
-49
sept. 2022
-49
-43
-44
août 2022
-44
-42
-41
juil. 2022
-41
-17
-41
juin 2022
-41
-40
-40
mai 2022
-40
-35
-38
avr. 2022
-38
-29
-31
mars 2022
-31
-23
-26
févr. 2022
-26
-17
-19
janv. 2022
-19
-14
-15
déc. 2021
-15
-15
-14
nov. 2021
-14
-15
-17
oct. 2021
-17
-10
-13
sept. 2021
-13
-7
-8
août 2021
-8
-8
-7
juil. 2021
-7
-9
-9
juin 2021
-9
-12
-9
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration