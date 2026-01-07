GfK 소비자신뢰지수는 영국의 경제발전에 대한 소비자들의 신뢰를 보여주는 선행지표 입니다. 이 지표는 약 2천 명의 응답자를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 예상보다 높은 값은 파운드 시세에서 양수인 반면, 낮은 값은 보통 음수로 표시됩니다.

"GfK 영국 소비자 신뢰도 (GfK United Kingdom Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.