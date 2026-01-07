캘린더섹션

GfK 영국 소비자 신뢰도 (GfK United Kingdom Consumer Confidence)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
Gfk
분야:
소비자
낮음 -17 -18
-19
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-18
-17
다음 발표 실제 예측
이전
GfK 소비자신뢰지수는 영국의 경제발전에 대한 소비자들의 신뢰를 보여주는 선행지표 입니다. 이 지표는 약 2천 명의 응답자를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 예상보다 높은 값은 파운드 시세에서 양수인 반면, 낮은 값은 보통 음수로 표시됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"GfK 영국 소비자 신뢰도 (GfK United Kingdom Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
-17
-18
-19
11월 2025
-19
-20
-17
10월 2025
-17
-19
9월 2025
-19
-16
-17
8월 2025
-17
-19
7월 2025
-19
-12
-18
6월 2025
-18
-20
-20
5월 2025
-20
-26
-23
4월 2025
-23
-19
-19
3월 2025
-19
-17
-17
12월 2024
-17
-13
-18
11월 2024
-18
72
-21
10월 2024
-21
75
-20
9월 2024
-20
7
-13
8월 2024
-13
182
-13
7월 2024
-13
26
-14
6월 2024
-14
24
-17
5월 2024
-17
188
-19
4월 2024
-19
-17
-21
3월 2024
-21
-17
-21
2월 2024
-21
-29
-19
1월 2024
-19
-17
-22
12월 2023
-22
-27
-24
11월 2023
-24
-26
-30
10월 2023
-30
-23
-21
9월 2023
-21
-28
-25
8월 2023
-25
-27
-30
7월 2023
-30
-26
-24
6월 2023
-24
-29
-27
5월 2023
-27
-33
-30
4월 2023
-30
-37
-36
3월 2023
-36
-42
-38
2월 2023
-38
-44
-45
1월 2023
-45
-44
-42
12월 2022
-42
-46
-44
11월 2022
-44
-49
-47
10월 2022
-47
-48
-49
9월 2022
-49
-43
-44
8월 2022
-44
-42
-41
7월 2022
-41
-17
-41
6월 2022
-41
-40
-40
5월 2022
-40
-35
-38
4월 2022
-38
-29
-31
3월 2022
-31
-23
-26
2월 2022
-26
-17
-19
1월 2022
-19
-14
-15
12월 2021
-15
-15
-14
11월 2021
-14
-15
-17
10월 2021
-17
-10
-13
9월 2021
-13
-7
-8
