Calendrier économique
Compte courant du Royaume-Uni (United Kingdom Current Account)
|Moyen
|£-18.099 B
|£-21.582 B
|
£-24.002 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le compte courant traduit le solde des transactions entre les résidents du Royaume-Uni et le reste du monde. Il s’agit de la somme de la balance commerciale nette (la différence entre les marchandises et services exportés et importés), du revenu net des facteurs des résidents du Royaume-Uni (tels que les intérêts, les dividendes, etc.) et des paiements de transfert nets (par exemple, les dons étrangers) aux résidents du Royaume-Uni.
En d’autres termes, le compte courant comprend les opérations entre résidents et non-résidents du Royaume-Uni en ce qui concerne les marchandises, les services, les revenus primaires (investissements) et secondaires (transactions).
La valeur comprend trois éléments principaux : les marchandises et services, le revenu (salaires et gains sur placements) et les transferts courants. Le solde des marchandises et services est calculé sur la base des exportations et des importations. Le solde des revenus comprend les salaires et les gains sur les investissements étrangers (moins les paiements versés aux investisseurs non résidents). Les transferts courants indiquent le transfert d’argent entre résidents et non-résidents; ces transferts ne sont pas liés aux éléments susmentionnés et peuvent inclure des dons, des aides, des transferts d’argent privés, des paiements de pension, des pensions alimentaires, etc
Un solde courant positif indique que le pays est un prêteur net pour le reste du monde. Une valeur négative indique que la nation est un emprunteur net.
L’impact de l’indicateur sur la livre sterling peut varier en fonction des conditions économiques actuelles. Le plus souvent, la croissance du compte courant est considérée comme positive pour la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCompte courant du Royaume-Uni (United Kingdom Current Account)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress