Счет текущих операций Великобритании (United Kingdom Current Account)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Торговля
Средняя £​-18.099 млрд £​-21.582 млрд
£​-24.002 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Счет текущих операций (Current Account) отражает баланс транзакций между резидентами Великобритании и остальным миром. Он представляет собой сумму торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого факторного дохода резидентов страны (например, процентов по вкладам, дивидендов и т.п.) и чистых трансфертных платежей (к примеру, иностранных пожертвований) в пользу резидентов страны.

Иными словами, счет текущих операций платежного баланса состоит из операций между резидентами и нерезидентами Великобритании в отношении товаров, услуг, первичного (инвестиционного) и вторичного (транзакционного) дохода.

В нем выделяются три статьи баланса: товары и услуги, доходы (от оплаты труда и инвестиций) и текущие трансферты. Баланс товаров и услуг складывается из экспорта и импорта. В баланс доходов включены оплата труда и доходы от инвестиций между резидентами и нерезидентами страны. В состав текущих трансфертов входит передача между резидентами и нерезидентами страны денежных средств, не относящихся к двум вышеперечисленным статьям баланса: например, это гуманитарная помощь, частные денежные переводы, пенсии, алименты, пожертвования и т.п.

Положительный баланс счета текущих операций говорит о том, что страна является чистым кредитором для остального мира, отрицательный – о том, что страна — заемщик.

Влияние показателя на фунт стерлингов может варьироваться, в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего рост счета текущих операций положительно отражается на котировках GBP.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Великобритании (United Kingdom Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2024
£​-18.099 млрд
£​-21.582 млрд
£​-24.002 млрд
2 кв. 2024
£​-28.397 млрд
£​-20.799 млрд
£​-13.760 млрд
1 кв. 2024
£​-21.000 млрд
£​-21.177 млрд
4 кв. 2023
£​-21.177 млрд
£​-20.471 млрд
£​-18.524 млрд
3 кв. 2023
£​-17.175 млрд
£​-20.763 млрд
£​-23.968 млрд
2 кв. 2023
£​-25.289 млрд
£​-20.226 млрд
£​-15.155 млрд
1 кв. 2023
£​-10.757 млрд
£​-22.244 млрд
£​-2.483 млрд
4 кв. 2022
£​-2.483 млрд
£​-27.224 млрд
£​-12.744 млрд
3 кв. 2022
£​-19.402 млрд
£​-33.224 млрд
£​-35.086 млрд
2 кв. 2022
£​-33.768 млрд
£​-35.507 млрд
£​-43.875 млрд
1 кв. 2022
£​-51.673 млрд
£​-13.813 млрд
£​-7.300 млрд
4 кв. 2021
£​-7.300 млрд
£​-15.439 млрд
£​-28.917 млрд
3 кв. 2021
£​-24.444 млрд
£​-10.666 млрд
£​-13.462 млрд
2 кв. 2021
£​-8.605 млрд
£​-19.539 млрд
£​-8.880 млрд
1 кв. 2021
£​-12.828 млрд
£​-21.538 млрд
£​-26.286 млрд
4 кв. 2020
£​-26.286 млрд
£​-9.281 млрд
£​-14.275 млрд
3 кв. 2020
£​-15.734 млрд
£​-11.880 млрд
£​-11.915 млрд
2 кв. 2020
£​-2.764 млрд
£​-13.545 млрд
£​-20.814 млрд
1 кв. 2020
£​-21.146 млрд
£​-10.639 млрд
£​-9.220 млрд
4 кв. 2019
£​-5.551 млрд
£​-20.588 млрд
£​-19.924 млрд
3 кв. 2019
£​-15.860 млрд
£​-25.556 млрд
£​-24.152 млрд
2 кв. 2019
£​-25.200 млрд
£​-30.314 млрд
£​-33.082 млрд
1 кв. 2019
£​-30.045 млрд
£​-20.491 млрд
£​-23.707 млрд
4 кв. 2018
£​-23.707 млрд
£​-21.214 млрд
£​-22.988 млрд
3 кв. 2018
£​-26.522 млрд
£​-24.409 млрд
£​-19.954 млрд
2 кв. 2018
£​-20.317 млрд
£​-8.517 млрд
£​-15.692 млрд
1 кв. 2018
£​-17.720 млрд
£​-16.438 млрд
£​-19.537 млрд
4 кв. 2017
£​-18.443 млрд
£​-35.344 млрд
£​-19.173 млрд
3 кв. 2017
£​-22.784 млрд
£​-28.331 млрд
£​-25.821 млрд
2 кв. 2017
£​-23.182 млрд
£​-22.161 млрд
£​-22.256 млрд
1 кв. 2017
£​-16.890 млрд
£​-12.090 млрд
4 кв. 2016
£​-12.088 млрд
£​-25.701 млрд
3 кв. 2016
£​-25.490 млрд
£​-22.080 млрд
2 кв. 2016
£​-28.684 млрд
£​-26.999 млрд
1 кв. 2016
£​-32.590 млрд
£​-33.960 млрд
4 кв. 2015
£​-32.700 млрд
£​-20.100 млрд
3 кв. 2015
£​-17.460 млрд
£​-17.490 млрд
2 кв. 2015
£​-16.767 млрд
£​-24.000 млрд
1 кв. 2015
£​-26.548 млрд
£​-28.930 млрд
4 кв. 2014
£​-25.300 млрд
£​-27.000 млрд
3 кв. 2014
£​-27.700 млрд
£​-23.100 млрд
2 кв. 2014
£​-23.100 млрд
£​-18.495 млрд
1 кв. 2014
£​-20.500 млрд
£​-22.400 млрд
4 кв. 2013
£​-23.519 млрд
£​-20.721 млрд
3 кв. 2013
£​-22.800 млрд
£​-13.000 млрд
2 кв. 2013
£​-6.156 млрд
£​-14.512 млрд
1 кв. 2013
£​-21.800 млрд
£​-14.037 млрд
4 кв. 2012
£​-13.617 млрд
£​12.800 млрд
3 кв. 2012
£​-15.074 млрд
£​-20.800 млрд
2 кв. 2012
£​-17.433 млрд
£​-11.200 млрд
