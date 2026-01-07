캘린더섹션

영국 소비자 물가지수 포함 소유자 거주자 주거비(CPIH) m/m (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
통계청 (Office for National Statistics)
분야:
가격
중간 0.1% 0.1%
0.3%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.1%
0.1%
다음 발표 실제 예측
이전
소유자 주거비용(CPIH) m/m을 포함한 소비자물가지수는 특정 달의 소비자 관점에서 전월과 비교하여 상품과 서비스의 가격 변동을 나타냅니다. 이 지수는 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. 소비자물가지수와 대조적으로, CPIH는 소유주들의 주거비용을 포함합니다. CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 핵심 척도 중 하나입니다. CPI 증가율은 파운드화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"영국 소비자 물가지수 포함 소유자 거주자 주거비(CPIH) m/m (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
0.1%
0.1%
0.3%
7월 2025
0.0%
0.3%
0.3%
6월 2025
0.3%
0.3%
0.2%
2월 2025
0.4%
0.3%
0.0%
12월 2024
0.3%
0.5%
0.2%
11월 2024
0.2%
0.1%
0.6%
9월 2024
0.1%
0.2%
0.4%
6월 2024
0.2%
0.2%
0.4%
5월 2024
0.4%
0.4%
0.5%
3월 2024
0.6%
0.4%
0.6%
2월 2024
0.6%
0.7%
-0.4%
1월 2024
-0.4%
-0.8%
0.4%
12월 2023
0.4%
-0.3%
-0.1%
11월 2023
-0.1%
0.3%
0.1%
10월 2023
0.1%
1.2%
0.5%
9월 2023
0.5%
0.4%
0.4%
8월 2023
0.4%
0.7%
-0.3%
7월 2023
-0.3%
-0.1%
0.2%
6월 2023
0.2%
0.9%
0.6%
5월 2023
0.6%
0.4%
1.2%
4월 2023
1.2%
1.6%
0.7%
3월 2023
0.7%
0.4%
1.0%
2월 2023
1.0%
0.5%
-0.4%
1월 2023
-0.4%
0.4%
0.4%
12월 2022
0.4%
1.2%
0.4%
11월 2022
0.4%
0.9%
1.6%
10월 2022
1.6%
1.3%
0.4%
9월 2022
0.4%
1.3%
0.5%
8월 2022
0.5%
1.4%
0.6%
7월 2022
0.6%
-0.1%
0.7%
6월 2022
0.7%
0.0%
0.6%
5월 2022
0.6%
1.5%
2.1%
4월 2022
2.1%
0.7%
0.9%
3월 2022
0.9%
0.6%
0.7%
2월 2022
0.7%
0.5%
0.0%
1월 2022
0.0%
0.7%
0.5%
12월 2021
0.5%
0.7%
0.6%
11월 2021
0.6%
0.6%
0.9%
10월 2021
0.9%
0.4%
0.3%
9월 2021
0.3%
0.4%
0.6%
8월 2021
0.6%
0.4%
0.0%
7월 2021
0.0%
0.6%
0.4%
6월 2021
0.4%
0.5%
0.5%
5월 2021
0.5%
0.3%
0.7%
4월 2021
0.7%
-0.1%
0.2%
3월 2021
0.2%
0.1%
0.1%
2월 2021
0.1%
0.1%
-0.1%
1월 2021
-0.1%
0.1%
0.2%
12월 2020
0.2%
0.1%
-0.1%
11월 2020
-0.1%
0.1%
0.0%
