소유자 주거비용(CPIH) m/m을 포함한 소비자물가지수는 특정 달의 소비자 관점에서 전월과 비교하여 상품과 서비스의 가격 변동을 나타냅니다. 이 지수는 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. 소비자물가지수와 대조적으로, CPIH는 소유주들의 주거비용을 포함합니다. CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 핵심 척도 중 하나입니다. CPI 증가율은 파운드화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"영국 소비자 물가지수 포함 소유자 거주자 주거비(CPIH) m/m (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.