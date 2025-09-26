Calendrier économique
Indice des prix à la consommation au Royaume-Uni, y compris les coûts du logement des propriétaires occupants (CPIH) m/m (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)
|Moyen
|0.0%
|0.3%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.1%
|
0.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la consommation, y compris les coûts de logement des propriétaires occupants (CPIH) m/m, représente une variation des prix des marchandises et des services du point de vue du consommateur au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent. L’indice évalue un panier de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages. Contrairement à l’indice des prix à la consommation, le CPIH comprend les coûts de logement des propriétaires occupants. L’IPC est l’une des principales mesures de la confiance des consommateurs et de l’inflation nationale. La croissance de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours de la livre.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation au Royaume-Uni, y compris les coûts du logement des propriétaires occupants (CPIH) m/m (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
