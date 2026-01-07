영국 소비자 물가 지수(CPI) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))
국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
분야:
가격
|낮음
|139.3
|
139.3
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
139.3
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자물가지수는 특정 달의 소비자 관점에서 재화 및 서비스 가격 변동률을 전년 같은 달에 비해 반영합니다. 이 지수는 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 핵심 척도 중 하나입니다. CPI 증가율은 파운드화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"영국 소비자 물가 지수(CPI) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
139.3
139.3
7월 2025
139.0
138.9
6월 2025
138.9
138.4
2월 2025
136.0
135.4
12월 2024
135.6
135.1
11월 2024
135.1
135.0
10월 2024
135.0
134.2
9월 2024
134.2
134.3
8월 2024
134.3
133.8
7월 2024
133.8
134.1
6월 2024
134.1
133.9
5월 2024
133.9
133.5
4월 2024
133.5
133.0
3월 2024
133.0
132.3
2월 2024
132.3
131.5
1월 2024
131.5
132.2
12월 2023
132.2
131.7
11월 2023
131.7
132.0
10월 2023
132.0
132.0
9월 2023
132.0
131.3
8월 2023
131.3
130.9
7월 2023
130.9
131.5
6월 2023
131.5
131.3
5월 2023
131.3
130.4
4월 2023
130.4
128.9
3월 2023
128.9
127.9
2월 2023
127.9
126.4
1월 2023
126.4
127.2
12월 2022
127.2
126.7
11월 2022
126.7
126.2
10월 2022
126.2
123.8
9월 2022
123.8
123.1
8월 2022
123.1
122.5
7월 2022
122.5
121.8
6월 2022
121.8
120.8
5월 2022
120.8
120.0
4월 2022
120.0
117.1
3월 2022
117.1
115.8
2월 2022
115.8
114.9
1월 2022
114.9
115.1
12월 2021
115.1
114.5
11월 2021
114.5
113.6
10월 2021
113.6
112.4
9월 2021
112.4
112.1
8월 2021
112.1
111.3
7월 2021
111.3
111.3
6월 2021
111.3
110.8
5월 2021
110.8
110.1
4월 2021
110.1
109.4
3월 2021
109.4
109.1
