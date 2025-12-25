КалендарьРазделы

Индекс потребительских цен Великобритании (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая 139.3
139.3
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
139.3
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс потребительских цен (CPI) отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителя в процентах в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Оценивается корзина из товаров и услуг, на долю которых приходится большая доля расходов домохозяйств. CPI — один из показателей потребительских настроений и инфляции в стране. Рост индекса потребительских цен может положительно отразиться на котировках фунта.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
139.3
139.3
июль 2025
139.0
138.9
июнь 2025
138.9
138.4
февр. 2025
136.0
135.4
дек. 2024
135.6
135.1
нояб. 2024
135.1
135.0
окт. 2024
135.0
134.2
сент. 2024
134.2
134.3
авг. 2024
134.3
133.8
июль 2024
133.8
134.1
июнь 2024
134.1
133.9
май 2024
133.9
133.5
апр. 2024
133.5
133.0
март 2024
133.0
132.3
февр. 2024
132.3
131.5
янв. 2024
131.5
132.2
дек. 2023
132.2
131.7
нояб. 2023
131.7
132.0
окт. 2023
132.0
132.0
сент. 2023
132.0
131.3
авг. 2023
131.3
130.9
июль 2023
130.9
131.5
июнь 2023
131.5
131.3
май 2023
131.3
130.4
апр. 2023
130.4
128.9
март 2023
128.9
127.9
февр. 2023
127.9
126.4
янв. 2023
126.4
127.2
дек. 2022
127.2
126.7
нояб. 2022
126.7
126.2
окт. 2022
126.2
123.8
сент. 2022
123.8
123.1
авг. 2022
123.1
122.5
июль 2022
122.5
121.8
июнь 2022
121.8
120.8
май 2022
120.8
120.0
апр. 2022
120.0
117.1
март 2022
117.1
115.8
февр. 2022
115.8
114.9
янв. 2022
114.9
115.1
дек. 2021
115.1
114.5
нояб. 2021
114.5
113.6
окт. 2021
113.6
112.4
сент. 2021
112.4
112.1
авг. 2021
112.1
111.3
июль 2021
111.3
111.3
июнь 2021
111.3
110.8
май 2021
110.8
110.1
апр. 2021
110.1
109.4
март 2021
109.4
109.1
