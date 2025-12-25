Базовый индекс розничных цен, м/м (Core Retail Price Index (RPI) m/m) отражает изменение цен на основные статьи расходов домохозяйств в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

Индекс розничных цен – мера инфляции в стране, оцениваемая по корзине потребительских товаров. В нее входят продукты питания, одежда, автомобильное топливо и другие товары и услуги.

Корзина продуктов и услуг как минимум раз в год пересматривается, в зависимости от текущих экономических, технологических и культурных изменений в стране. К изменениям цен на каждую позицию списка применяется фиксированный набор весов (влияние составляющих корзины на конечный индекс отражает их важность для типичного бюджета домохозяйства). Если из ассортимента магазинов исчезает определенный бренд продукции, то для сохранения репрезентативности выбирается наиболее близкий к нему по цене и сопоставимый по качеству.

В отличие от индекса потребительских цен, который учитывает только стоимость аренды жилья, индекс розничных цен включает следующие расходы на жилье: налоги, амортизацию домов, страхование жилья, коммунальные платежи и государственные пошлины, уплачиваемые при покупке жилья. Из расчета базового индекса исключены выплаты ипотечных кредитов.

Также RPI отличается от индекса потребительских цен математическим способом расчета: RPI использует среднее арифметическое между старой и новой ценой, CPI – среднее геометрическое значение. В итоге RPI всегда дает более высокие цифры инфляции: на практике RPI ежегодно растет в среднем на 1,2 процентных пункта выше, чем CPI.

Рост индекса розничных цен свидетельствует о росте инфляции в стране. Это может оказать благоприятное влияние на котировки фунта стерлингов.

