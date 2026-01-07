영국 비즈니스 투자 q/q (United Kingdom Business Investment q/q)
|3.9%
|-3.2%
-3.2%
이전
|1.1%
3.9%
이전
기업투자 q/q는 민간부문에서 기업의 자본지출 총액이 전 분기 대비 변동된 것을 반영합니다. 지표 계산에는 비금융자산에 대한 투자가 반영됩니다:
- 주거지(주거용 건물),
- 차량 장비(차량, 기차, 자동차 등),
- 다른 유형의 기계(전기 장비),
- 비주거용 건물,
- 경작 자산(예: 가축 및 포도원),
- 무형자산(지적 재산상품)
중앙정부와 지방정부의 투자는 계산에 포함되지 않습니다.< 민간과 공기업의 순투자에 대해서만 적용됩니다. 비생산자산(토지 등)의 이전은 보고서에 포함되지 않습니다.
이 지표는 영국 주재 기업 24,500곳을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 그들은 업종별로 분류되고 직원 수에 따라 분류됩니다. 300인 이상 기업이 상시 조사에 포함됩니다. 직원 수가 20명~49명, 50명~99명, 100명~299명인 회사 그룹이 순환별로 선정됩니다. 20인 미만 기업은 조사에 포함되지 않습니다.
사업 투자는 GDP 계산에 사용되는 총 고정 자본 형성(GFCF)의 중요한 부분입니다. GDP 계산에서 기업 투자 비중은 약 9%이므로 지표 가치의 변화가 최종 GDP 수치에도 영향을 미칠 수 있습니다.
비즈니스 투자 증가율은 생산 증가의 주요 지표입니다. 지표 증가는 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
실제 자료
예측
"영국 비즈니스 투자 q/q (United Kingdom Business Investment q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
