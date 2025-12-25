Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии (BoE Monetary Policy Vote Unchanged) — часть протокола, который публикуется одновременно с решением о процентной ставке.

Заседания Комитета, на которых определяется денежно-кредитная политика страны, проходят восемь раз в год, каждое из них длится три дня. В первый день Комитет изучает сложившуюся экономическую диспозицию (как внутреннюю повестку, так и состояние мировой экономики, и основные события, влияющие на финансовые и экономические условия). Второй день состоит из обсуждения текущей денежно-кредитной политики страны: члены Комитета высказывают свою точку зрения. На третий день проводится голосование по мерам денежно-кредитной политики и процентной ставке регулятора. Процентную ставку регулятора обычно снижают при необходимости увеличить инфляцию до целевого уровня. И наоборот, если инфляция превышает целевой уровень, фунт стерлингов стараются сделать более дорогим, для чего (помимо комплекса остальных мер) поднимают процентную ставку центробанка. Когда ситуация стабильна и не требует вмешательства, процентную ставку оставляют на прежнем уровне.

Количество голосов за сохранение текущей процентной ставки Банка Англии показывает, сколько членов Комитета считают сложившиеся условия стабильными, темпы роста или снижения инфляции — близкими к целевым, а значит, предлагают не менять денежно-кредитную политику. Сам по себе этот показатель не вызывает волатильности фунта стерлингов.

График последних значений: