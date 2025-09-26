Le vote de politique monétaire inchangé de la Banque d’Angleterre fait partie du procès-verbal de la réunion publié parallèlement à la décision sur les taux d’intérêt.

Le Comité de politique monétaire se réunit huit fois par an pour déterminer la politique monétaire nationale et fixer le taux d’intérêt. Chaque réunion dure plus de trois jours. Le premier jour, les membres du Comité examinent la disposition économique actuelle (à la fois l’ordre du jour interne et l’état de l’économie mondiale, les principaux événements qui affectent les conditions financières et économiques). Le deuxième jour, les membres discutent de leur point de vue sur la politique monétaire nationale actuelle. Le troisième jour, les membres votent les mesures de politique monétaire et le taux d’intérêt. La BoE pourrait réduire les taux d’intérêt pour aider l’inflation à atteindre un niveau cible. Inversement, si l’inflation dépasse le niveau cible, la BoE tenterait de rendre la livre sterling plus chère, pour laquelle (en plus d’un ensemble d’autres mesures) le taux d’intérêt est relevé. Lorsque la condition est stable et ne nécessite pas d’intervention, le taux d’intérêt est maintenu au même niveau.

Le nombre de votes en faveur de la non-modification du taux d’intérêt de la BoE montre combien de membres du Comité considèrent que les conditions actuelles sont stables, que la croissance de l’inflation ou les taux de baisse sont proches des niveaux cibles et suggèrent de maintenir la politique monétaire inchangée. L’indicateur à lui seul ne provoque pas la volatilité de la livre sterling.

Dernières valeurs: