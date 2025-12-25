Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) ЮАР кв/кв (South Africa Gross Domestic Product (GDP) q/q)
ВВП, или валовой внутренний продукт, кв/кв (Gross Domestic Product (GDP) q/q) отражает изменение общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в ЮАР за текущий квартал по сравнению с предыдущим. Из расчета исключена стоимость товаров и услуг, используемых в промежуточном производстве. Данные скорректированы с учетом сезонных колебаний.
Есть три подхода к расчету ВВП: с точки зрения производства, доходов и расходов.
- Производственный подход основывается на расчете добавленной стоимости (из общей стоимости произведенного товара вычитаются промежуточные расходы).
- Расчет с точки зрения дохода составляет сумму добавленной стоимости из четырех частей: компенсации работникам, чистых налогов на производство, амортизации основных средств и операционных излишков.
- Расчет ВВП по расходам основывается на перспективе окончательного результата производственной деятельности. Сюда включены окончательные расходы на потребление, валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг.
Статистическая служба ЮАР ежеквартально публикует данные по реальному ВВП, рассчитанному по объему производства и по расходам, с разбивкой по секторам экономики, вносящим вклад в ВВП страны. При расчете добавленной стоимости по отраслям применяется дефлятор. Также исключается влияние сезонных факторов (праздничных дней, климатических изменений, уменьшения количества рабочих дней и графика отпусков): все данные подвергаются сезонной корректировке.
ВВП – основной показатель состояния национальной экономики и важный индикатор уровня развития страны. Рост ВВП может благоприятно отразиться на котировках ZAR.
