国内生产总值季率q/q反映了与上一季度相比，当前季度南非生产的全部商品和服务总值的变化。此计算不包含中间制造过程中所使用的商品和服务的价格。这个数据根据季节进行调整。

计算GDP的方法有三种：从生产的角度计算，依据所得收入来计算和从产生支出的角度来计算。

GDP生产角度计算的方法是基于附加值的计算（从制成品的总值减去中间成本）。

基于收入的计算包括四个部分的附加总值：就业补助、产品和生产税减少、总营业盈余和其他收入。

支出方法是经济中所有最终支出的总和。这个包含了消费，资本形成总值和商品与服务净出口的最终支出。

南非统计局每季度公布按产量和支出计算的实际国内生产总值(GDP)数据，按对国家GDP做出贡献的行业进行划分。在不同行业的附加值计算中，使用平减指数。此外，数据根据季节进行调整（例如，该计算不包含假期，气候变化，工作时间不足或年假安排等）。

GDP是衡量本国经济状况的主要指标，也是衡量国家发展水平的重要指标。GDP增长可能对ZAR汇率产生积极的影响。

最后值: