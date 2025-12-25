Экономический календарь
Индекс потребительских цен ЮАР г/г (South Africa Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Низкая
|3.5%
|4.1%
|
3.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.5%
|
3.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен г/г (CPI y/y) отражает изменение цен на товары и услуги в ЮАР в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг.
Индекс рассчитывается как изменение в стоимости товаров и услуг из фиксированной потребительской корзины. Для включения в корзину выбираются определенные товары и услуги, репрезентативные для расходов домохозяйств. Состав корзины время от времени пересматривается. Сейчас в нее включены 12 категорий товаров и услуг, среди которых продукты питания и напитки, одежда, бытовая техника, транспорт и пр. Товарам и услугам из корзины присваиваются определенные веса в соответствии с их долей в общем потреблении домохозяйств. Эти веса пересматриваются каждые 4-5 лет.
Вариант расчета индекса г/г оценивает, на сколько изменился индекс в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Данные о ценах могут сильно варьироваться от одного месяца к другому в связи с сезонными и календарными изменениями. Поэтому наиболее удобным для сравнения и определения тренда считается индекс изменений от года к году. Значение индекса потребительских цен выше ожидаемого считается благоприятным для котировок ZAR, а значение ниже — неблагоприятным.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен ЮАР г/г (South Africa Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
