居民消费价格指数(CPI)年率y/y显示了与前一年同月相比，在指定月份南非消费品和服务价格的变化。该指数反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者。

该指数是根据固定的消费者篮子中商品和服务价值的变化来计算的。代表家庭支出的商品和服务包括在消费篮子中。该篮子会时常进行修改。目前，它包括12类商品和服务，例如食品和饮料、服装、家用电器、交通运输和教育服务等。商品和服务的权重不同，反映了相关支出在最终消费支出的份额。权重每隔4-5年就会调整一次。

同比指数版本根据与前一年同月相比价值变化程度进行评估。由于季节和日程的变化，价格数据在几个月之间可能会有很大的波动。因此，同比变化被认为是确定价格变化趋势的最方便的方法。高于预期的数值被视为对ZAR报价有利，而低于预期的数值则被视为不利。

