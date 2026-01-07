캘린더섹션

싱가포르 비오일 국내 수출 y/y (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)

국가:
싱가포르
SGD, 싱가포르 달러
소스:
통계부 (Department of Statistics)
분야:
무역
낮음 11.6% 1.6%
21.7%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.2%
11.6%
다음 발표 실제 예측
이전
싱가포르 비오일 국내 수출 y/y는 보고 기간 동안 싱가포르에서 생산 또는 수집되어 수출된 상품 가치가 전년도 같은 달에 비해 변동된 비율을 반영합니다. 오일 제품은 계산에 포함되지 않습니다. 지표 성장률은 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"싱가포르 비오일 국내 수출 y/y (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
11.6%
1.6%
21.7%
10월 2025
22.2%
0.1%
7.0%
9월 2025
6.9%
0.2%
-11.5%
8월 2025
-11.3%
3.0%
-4.7%
7월 2025
-4.6%
5.2%
12.9%
6월 2025
13.0%
3.7%
-3.9%
5월 2025
-3.5%
3.5%
12.4%
4월 2025
12.4%
3.1%
5.4%
3월 2025
5.4%
25.6%
7.6%
2월 2025
7.6%
14.2%
-2.1%
1월 2025
-2.1%
6.8%
9.0%
12월 2024
9.0%
-13.4%
3.4%
11월 2024
3.4%
-2.5%
-4.7%
10월 2024
-4.6%
7.1%
0.9%
9월 2024
2.7%
-2.8%
10.7%
8월 2024
10.7%
25.4%
15.7%
7월 2024
15.7%
5.6%
-8.8%
6월 2024
-8.7%
-6.3%
-0.7%
5월 2024
-0.1%
-9.6%
-9.6%
4월 2024
-9.3%
-7.0%
-20.8%
3월 2024
-20.7%
-1.3%
-0.2%
2월 2024
-0.1%
12.4%
16.7%
1월 2024
16.8%
4.2%
-1.5%
12월 2023
-1.5%
8.0%
1.0%
11월 2023
1.0%
4.2%
-3.5%
10월 2023
-3.4%
-9.0%
-13.2%
9월 2023
-13.2%
-15.4%
-22.5%
8월 2023
-20.1%
-24.5%
-20.3%
7월 2023
-20.2%
-17.8%
-15.6%
6월 2023
-15.5%
-12.9%
-14.8%
5월 2023
-14.7%
-9.1%
-9.8%
4월 2023
-9.8%
-12.0%
-8.3%
3월 2023
-8.3%
-20.7%
-15.8%
2월 2023
-15.6%
-24.5%
-25.0%
1월 2023
-25.0%
-34.6%
-20.6%
12월 2022
-20.6%
-1.1%
-14.7%
11월 2022
-14.6%
5.7%
-6.1%
10월 2022
-5.6%
5.8%
3.1%
9월 2022
3.1%
8.7%
11.4%
8월 2022
11.4%
7.5%
7.0%
7월 2022
7.0%
4.6%
8.5%
6월 2022
9.0%
3.3%
12.0%
5월 2022
12.4%
3.8%
6.4%
4월 2022
6.4%
11.3%
7.7%
3월 2022
7.7%
14.3%
9.4%
2월 2022
9.5%
18.5%
17.6%
1월 2022
17.6%
21.8%
18.4%
12월 2021
18.4%
15.5%
24.2%
11월 2021
24.2%
7.1%
17.8%
10월 2021
17.9%
11.8%
12.0%
123
