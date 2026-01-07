소비자 물가 지수(CPI)는 신고된 달 동안 싱가포르 인구가 구매한 고정 소비재 및 서비스의 바스켓에 대한 가격 변동률을 전년도 같은 달과 비교하여 반영합니다. 그 지수는 종종 소비자 물가 상승률의 척도로 여겨집니다. CPI 성장은 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"싱가포르 소비자 물가 지수(CPI) y/y (Singapore Consumer Price Index (CPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.