新西兰出口 (New Zealand Exports)

国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
源：
新西兰统计局 (Statistics New Zealand)
部门：
交易
低级别 $​6.990 B
$​6.437 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​6.990 B
下次发布 实际值 预测值
以前
新西兰出口反映了报告月份从本国出口的商品价值。

出口信息用来评估新西兰的对外贸易活动和海外对新西兰制造商产品的需求。

最后值:

真实值

"新西兰出口 (New Zealand Exports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
$​6.990 B
$​6.437 B
10月 2025
$​6.497 B
$​5.783 B
9月 2025
$​5.823 B
$​5.848 B
8月 2025
$​5.936 B
$​6.556 B
7月 2025
$​6.706 B
$​6.532 B
6月 2025
$​6.630 B
$​7.497 B
5月 2025
$​7.676 B
$​7.698 B
4月 2025
$​7.844 B
$​7.406 B
3月 2025
$​7.595 B
$​6.614 B
2月 2025
$​6.739 B
$​6.060 B
1月 2025
$​6.190 B
$​6.670 B
12月 2024
$​6.839 B
$​6.418 B
11月 2024
$​6.478 B
$​5.614 B
10月 2024
$​5.766 B
$​4.909 B
9月 2024
$​5.011 B
$​4.848 B
8月 2024
$​4.968 B
$​6.086 B
7月 2024
$​6.147 B
$​6.040 B
6月 2024
$​6.173 B
$​6.995 B
5月 2024
$​7.156 B
$​6.312 B
4月 2024
$​6.416 B
$​6.377 B
3月 2024
$​6.497 B
$​5.789 B
2月 2024
$​5.890 B
$​4.816 B
1月 2024
$​4.933 B
$​5.851 B
12月 2023
$​5.935 B
$​5.946 B
11月 2023
$​5.992 B
$​5.369 B
10月 2023
$​5.400 B
$​4.766 B
9月 2023
$​4.872 B
$​4.970 B
8月 2023
$​4.987 B
$​5.376 B
7月 2023
$​5.448 B
$​6.183 B
6月 2023
$​6.310 B
$​6.967 B
5月 2023
$​6.995 B
$​6.607 B
4月 2023
$​6.803 B
$​6.284 B
3月 2023
$​6.508 B
$​5.059 B
2月 2023
$​5.232 B
$​5.303 B
1月 2023
$​5.470 B
$​6.521 B
12月 2022
$​6.717 B
$​6.340 B
11月 2022
$​6.676 B
$​5.962 B
10月 2022
$​6.137 B
$​5.936 B
9月 2022
$​6.026 B
$​5.293 B
8月 2022
$​5.483 B
$​6.353 B
7月 2022
$​6.678 B
$​6.273 B
6月 2022
$​6.416 B
$​6.871 B
5月 2022
$​6.952 B
$​6.156 B
4月 2022
$​6.311 B
$​6.481 B
3月 2022
$​6.673 B
$​5.215 B
2月 2022
$​5.492 B
$​4.797 B
1月 2022
$​4.856 B
$​6.096 B
12月 2021
$​6.071 B
$​5.690 B
11月 2021
$​5.863 B
$​5.362 B
10月 2021
$​5.350 B
$​4.362 B
1234
