Calendario Economico
Variazione dell'Occupazione Nuova Zelanda t/t (New Zealand Employment Change q/q)
|Alto
|N/D
|-0.5%
|
0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Cambiamento Occupazionale in Nuova Zelanda t/t mostra la variazione del numero di cittadini ufficialmente impiegati in aziende residenti in Nuova Zelanda nel trimestre in un dato trimestre rispetto al precedente. La crescita dell'occupazione è un segno di un mercato del lavoro più forte e può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari neozelandesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Variazione dell'Occupazione Nuova Zelanda t/t (New Zealand Employment Change q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
