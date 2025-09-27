CalendarioSezioni

Vendita al Dettaglio delle Carte Elettroniche Nuova Zelanda m/m (New Zealand Electronic Card Retail Sales m/m)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Consumatore
Medio 0.7% -0.2%
0.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
0.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le vendite al dettaglio di carte elettroniche m/m riflettono una variazione percentuale delle transazioni con carta elettronica nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indicatore può essere utilizzato nella stima delle spese dei consumatori e dell'attività economica.

I valori degli indicatori sono destagionalizzati e possono essere rivisti su base mensile, mentre i movimenti mensili possono fluttuare.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendita al Dettaglio delle Carte Elettroniche Nuova Zelanda m/m (New Zealand Electronic Card Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.7%
-0.2%
0.2%
lug 2025
0.2%
0.1%
0.5%
giu 2025
0.5%
0.0%
-0.1%
mag 2025
-0.2%
0.9%
0.0%
apr 2025
0.0%
-0.8%
-0.8%
mar 2025
-0.8%
0.4%
0.3%
feb 2025
0.3%
-0.9%
-1.6%
gen 2025
-1.6%
1.3%
2.4%
dic 2024
2.0%
0.3%
0.1%
nov 2024
0.0%
0.0%
0.7%
ott 2024
0.6%
0.1%
0.1%
set 2024
0.0%
0.0%
0.2%
ago 2024
0.2%
-0.1%
-0.1%
lug 2024
-0.1%
-1.0%
-0.7%
giu 2024
-0.6%
0.8%
-1.2%
mag 2024
-1.1%
0.2%
-0.4%
apr 2024
-0.4%
-0.2%
-0.7%
mar 2024
-0.7%
0.4%
-2.0%
feb 2024
-1.8%
-0.3%
2.0%
gen 2024
1.7%
-0.5%
-1.7%
dic 2023
-2.0%
0.2%
1.7%
nov 2023
1.6%
-0.2%
-0.6%
ott 2023
-0.7%
0.4%
-0.8%
set 2023
-0.8%
-0.6%
0.6%
ago 2023
0.7%
0.2%
0.0%
lug 2023
0.0%
0.0%
0.9%
giu 2023
1.0%
-0.2%
-1.7%
mag 2023
-1.7%
0.3%
0.4%
apr 2023
0.7%
-0.2%
0.7%
mar 2023
0.7%
0.5%
-0.1%
feb 2023
0.0%
1.9%
2.6%
gen 2023
2.6%
1.9%
-2.3%
dic 2022
-2.5%
-0.8%
0.3%
nov 2022
0.3%
0.2%
1.0%
ott 2022
1.0%
0.2%
1.3%
set 2022
1.4%
-0.3%
1.0%
ago 2022
0.9%
0.5%
-0.2%
lug 2022
-0.2%
-1.3%
0.0%
giu 2022
0.1%
2.8%
1.8%
mag 2022
1.9%
-5.1%
7.1%
apr 2022
7.0%
2.2%
-1.3%
mar 2022
-1.3%
-0.6%
-7.8%
feb 2022
-7.8%
0.0%
2.9%
gen 2022
3.0%
0.6%
0.3%
dic 2021
0.4%
-2.3%
9.5%
nov 2021
9.6%
4.1%
10.0%
ott 2021
10.1%
-8.5%
1.0%
set 2021
0.9%
7.8%
-19.7%
ago 2021
-19.8%
1.7%
0.7%
lug 2021
0.6%
-4.0%
0.8%
