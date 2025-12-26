新西兰电子卡零售销售月率m/m (New Zealand Electronic Card Retail Sales m/m)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
消费者
|中级别
|1.2%
|
0.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.2%
|
1.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
电子卡零售销售月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份以电子卡交易的百分比变化。这个指标可被用来估算消费者支出和经济活动。
该指标值根据季节进行调整，可以每月进行修整，而月度变动可以有所波动。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰电子卡零售销售月率m/m (New Zealand Electronic Card Retail Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
1.2%
0.2%
10月 2025
N/D
0.6%
-0.5%
9月 2025
-0.5%
0.0%
0.6%
8月 2025
0.7%
-0.2%
0.2%
7月 2025
0.2%
0.1%
0.5%
6月 2025
0.5%
0.0%
-0.1%
5月 2025
-0.2%
0.9%
0.0%
4月 2025
0.0%
-0.8%
-0.8%
3月 2025
-0.8%
0.4%
0.3%
2月 2025
0.3%
-0.9%
-1.6%
1月 2025
-1.6%
1.3%
2.4%
12月 2024
2.0%
0.3%
0.1%
11月 2024
0.0%
0.0%
0.7%
10月 2024
0.6%
0.1%
0.1%
9月 2024
0.0%
0.0%
0.2%
8月 2024
0.2%
-0.1%
-0.1%
7月 2024
-0.1%
-1.0%
-0.7%
6月 2024
-0.6%
0.8%
-1.2%
5月 2024
-1.1%
0.2%
-0.4%
4月 2024
-0.4%
-0.2%
-0.7%
3月 2024
-0.7%
0.4%
-2.0%
2月 2024
-1.8%
-0.3%
2.0%
1月 2024
1.7%
-0.5%
-1.7%
12月 2023
-2.0%
0.2%
1.7%
11月 2023
1.6%
-0.2%
-0.6%
10月 2023
-0.7%
0.4%
-0.8%
9月 2023
-0.8%
-0.6%
0.6%
8月 2023
0.7%
0.2%
0.0%
7月 2023
0.0%
0.0%
0.9%
6月 2023
1.0%
-0.2%
-1.7%
5月 2023
-1.7%
0.3%
0.4%
4月 2023
0.7%
-0.2%
0.7%
3月 2023
0.7%
0.5%
-0.1%
2月 2023
0.0%
1.9%
2.6%
1月 2023
2.6%
1.9%
-2.3%
12月 2022
-2.5%
-0.8%
0.3%
11月 2022
0.3%
0.2%
1.0%
10月 2022
1.0%
0.2%
1.3%
9月 2022
1.4%
-0.3%
1.0%
8月 2022
0.9%
0.5%
-0.2%
7月 2022
-0.2%
-1.3%
0.0%
6月 2022
0.1%
2.8%
1.8%
5月 2022
1.9%
-5.1%
7.1%
4月 2022
7.0%
2.2%
-1.3%
3月 2022
-1.3%
-0.6%
-7.8%
2月 2022
-7.8%
0.0%
2.9%
1月 2022
3.0%
0.6%
0.3%
12月 2021
0.4%
-2.3%
9.5%
11月 2021
9.6%
4.1%
10.0%
10月 2021
10.1%
-8.5%
1.0%
