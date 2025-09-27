Il Conto Corrente - Rapporto PIL della Nuova Zelanda riflette il saldo commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto da investimenti esteri e i pagamenti netti di trasferimento in percentuale del PIL della Nuova Zelanda. Questo rapporto riflette la forza o la debolezza dell'economia nazionale.

