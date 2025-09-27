CalendarioSezioni

Rapporto Nuova Zelanda Conto Corrente - Prodotto Interno Lordo (PIL) (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Trade
Basso -3.7% -5.3%
-4.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Il Conto Corrente - Rapporto PIL della Nuova Zelanda riflette il saldo commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto da investimenti esteri e i pagamenti netti di trasferimento in percentuale del PIL della Nuova Zelanda. Questo rapporto riflette la forza o la debolezza dell'economia nazionale.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Rapporto Nuova Zelanda Conto Corrente - Prodotto Interno Lordo (PIL) (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
-3.7%
-5.3%
-4.2%
1 Q 2025
-5.7%
-5.8%
-6.1%
4 Q 2024
-6.2%
-6.1%
-6.5%
3 Q 2024
-6.4%
-6.2%
-6.6%
2 Q 2024
-6.7%
-6.2%
-6.7%
1 Q 2024
-6.8%
-6.4%
-6.9%
4 Q 2023
-6.9%
-6.9%
-7.4%
3 Q 2023
-7.6%
-6.2%
-7.6%
2 Q 2023
-7.5%
-8.5%
-8.2%
1 Q 2023
-8.5%
-9.3%
-9.0%
4 Q 2022
-8.9%
-8.4%
-8.5%
3 Q 2022
-7.9%
-8.7%
-7.7%
2 Q 2022
-7.7%
-5.7%
-6.8%
1 Q 2022
-6.5%
-6.2%
-5.8%
4 Q 2021
-5.8%
-4.1%
-4.6%
3 Q 2021
-4.6%
-3.2%
-3.3%
2 Q 2021
-3.3%
-2.6%
-2.5%
1 Q 2021
-2.2%
-1.3%
-0.8%
4 Q 2020
-0.8%
-0.4%
-0.8%
3 Q 2020
-0.8%
-1.5%
-1.8%
2 Q 2020
-1.9%
-2.9%
-2.9%
1 Q 2020
-2.7%
-3.2%
-3.0%
4 Q 2019
-3.0%
-3.4%
-3.3%
3 Q 2019
-3.3%
-3.4%
-3.3%
2 Q 2019
-3.4%
-3.5%
-3.6%
1 Q 2019
-3.6%
-3.4%
-3.8%
4 Q 2018
-3.7%
-3.4%
-3.6%
3 Q 2018
-3.6%
-3.0%
-3.3%
2 Q 2018
-3.3%
-3.0%
1 Q 2018
-2.8%
-2.7%
4 Q 2017
-2.7%
-2.6%
3 Q 2017
-2.6%
-2.8%
2 Q 2017
-2.8%
-2.9%
1 Q 2017
-3.1%
-2.7%
4 Q 2016
-2.7%
-2.9%
3 Q 2016
-2.9%
-2.9%
2 Q 2016
-2.9%
-3.1%
1 Q 2016
-3.0%
-3.2%
4 Q 2015
-3.1%
-3.3%
3 Q 2015
-3.3%
-3.5%
2 Q 2015
-3.5%
-3.6%
1 Q 2015
-3.6%
-3.3%
4 Q 2014
-3.3%
-2.6%
3 Q 2014
-2.6%
-2.5%
2 Q 2014
-2.5%
-2.8%
1 Q 2014
-2.7%
-3.4%
4 Q 2013
-3.4%
-4.1%
3 Q 2013
-4.1%
-4.3%
2 Q 2013
-4.3%
-4.8%
1 Q 2013
-4.5%
-5.0%
12
