Calendario Economico
ANZ Indice dei Prezzi delle Materie Prime della Nuova Zelanda m/m (ANZ New Zealand Commodity Price Index m/m)
|Basso
|0.7%
|-0.5%
|
-1.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.2%
|
0.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
ANZ Commodity Price Index m/m è un rapporto mensile che riflette le variazioni dei prezzi delle principali categorie di esportazione nel mese riportato rispetto al mese precedente. Le esportazioni di materie prime costituiscono una parte importante dell'economia neozelandese, pertanto letture superiori alle aspettative possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari neozelandesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"ANZ Indice dei Prezzi delle Materie Prime della Nuova Zelanda m/m (ANZ New Zealand Commodity Price Index m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
