意大利国内生产总值(GDP)季率q/q (Italy Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|低级别
|0.1%
|0.0%
|
0.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
意大利语"Prodotto Interno Lordo" (PIL)对应于国际缩写词GDP（国内生产总值），用来衡量指定时间段内在意大利生产旨在消费的所有最终商品和服务的市场价格总值。GDP季率q/q显示与上一类似时期相比，指定季度该值的百分比变化。
“内部”一词表示包括在意大利进行的经济活动，因此排除了由公司、工人和其他国家经营者在国外生产的商品和服务；但包括外国经营者在意大利境内生产的产品。 意大利GDP季率q/q不包括免费和自我消费的福利。
生产价值（折旧总额）表示“lordo”（总额）。例如，如果您从GDP中减去折旧，就得到了国内生产净值（意大利语Prodotto Interno Lordo，PIN）。
国内生产总值确定意大利社会福利、进步水平和发展水平的能力，使其成为一个首要指数。
它可以被认为由意大利商品和服务的总产量构成，不考虑中间消费，而是考虑产品净税（因为它们构成了买方支付的最终价格）；这个金额是添加到经济活动各分支基本价格中的价值之和，加上产品税额的总和，包括增值税、制造税、进口税，不含产品税（农业税、市政运输公司等）。
这是家庭消费支出和公司投资支出的总值。高于预期的数值被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"意大利国内生产总值(GDP)季率q/q (Italy Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
