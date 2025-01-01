Экономический календарь
Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank Monthly Report)
Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank) представляет собой документ, содержащий более 100 страниц о текущей ситуации и перспективах развития экономики Германии. В начале документа представлены короткие отчеты по четырем важным аспектам:
- Экономические условия
- Государственные финансы
- Рынки ценных бумаг
- Платежный баланс
Далее эти четыре темы раскрываются более подробно, а после отчетов приводится подробная статистическая часть, которая занимает гораздо больше половины всего документа.
Раздел "Экономические условия" содержит подраздел по основным тенденциям. Здесь описывается общая текущая ситуация и дается краткосрочный прогноз. Далее обычно следуют комментарии относительно состояния промышленности, строительства, рынка труда и цен.
Раздел "Государственные финансы" имеет более широкую направленность, при этом наибольшее внимание уделяется текущим вопросам, такими как государственная схема медицинского страхования, государственная система страхования на случай длительного ухода, а также финансы местных органов управления.
Обзор "Рынков ценных бумаг" характеризуется тремя основными направлениями: рынок облигаций, рынок акций и паевые инвестиционные фонды. Отчет раскрывает объемы поступление денег в соответствующие инвестиционные формы или из них, откуда они поступали и куда уходили.
"Платежный баланс" — последний краткий отчет, касающийся отдельных суббалансов, текущего счета (торговли товарами), баланса услуг, балансов первичного и вторичного дохода, баланса активов и счета движения капитала. В отчетах показывается, насколько изменились цифры по сравнению с предыдущим месяцем и аналогичным месяцем предыдущего года.
Ежемесячные отчеты публикуются в указанные Федеральным банком сроки. Обычно это происходит в середине месяца.
В зависимости от показателей или прогноза публикация отчета может оказать положительное или отрицательное влияние на курс евро.