Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank) представляет собой документ, содержащий более 100 страниц о текущей ситуации и перспективах развития экономики Германии. В начале документа представлены короткие отчеты по четырем важным аспектам:

Экономические условия

Государственные финансы

Рынки ценных бумаг

Платежный баланс

Далее эти четыре темы раскрываются более подробно, а после отчетов приводится подробная статистическая часть, которая занимает гораздо больше половины всего документа.

Раздел "Экономические условия" содержит подраздел по основным тенденциям. Здесь описывается общая текущая ситуация и дается краткосрочный прогноз. Далее обычно следуют комментарии относительно состояния промышленности, строительства, рынка труда и цен.

Раздел "Государственные финансы" имеет более широкую направленность, при этом наибольшее внимание уделяется текущим вопросам, такими как государственная схема медицинского страхования, государственная система страхования на случай длительного ухода, а также финансы местных органов управления.

Обзор "Рынков ценных бумаг" характеризуется тремя основными направлениями: рынок облигаций, рынок акций и паевые инвестиционные фонды. Отчет раскрывает объемы поступление денег в соответствующие инвестиционные формы или из них, откуда они поступали и куда уходили.

"Платежный баланс" — последний краткий отчет, касающийся отдельных суббалансов, текущего счета (торговли товарами), баланса услуг, балансов первичного и вторичного дохода, баланса активов и счета движения капитала. В отчетах показывается, насколько изменились цифры по сравнению с предыдущим месяцем и аналогичным месяцем предыдущего года.

Ежемесячные отчеты публикуются в указанные Федеральным банком сроки. Обычно это происходит в середине месяца.

В зависимости от показателей или прогноза публикация отчета может оказать положительное или отрицательное влияние на курс евро.